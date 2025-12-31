ASELSAN'dan ASFAT ile 225 milyon Euro'luk sözleşme

ASELSAN, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ile deniz platformlarına yönelik savaş sistemlerinin tedarik ve entegrasyonunu kapsayan 225 milyon euroluk sözleşmeye imza attı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmenin kapsamına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Aselsan ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) arasında deniz platformları savaş sistemlerine yönelik; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonu kapsamında toplam tutarı 225.000.000 euro olan sözleşme imzalandı."

Açıklamada ayrıca, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2026 ile 2030 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.