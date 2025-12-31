Warner Bros Discovery’den Paramount–Skydance’e ret sinyali: Netflix'in teklifi öne çıktı

Warner Bros Discovery yönetim kurulunun, Paramount–Skydance ortaklığından gelen 108,4 milyar dolarlık revize edilmiş 'düşmanca satın alma' teklifini geri çevirmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Milyarder Larry Ellison’ın kişisel garantisine rağmen kararın önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Warner Bros ikna edilemedi

Paramount–Skydance cephesi, hisse başına 30 dolar olan nakit teklifte artışa gitmedi. Sadece düzenleyici onay sürecinde uygulanacak cayma bedelini, Netflix’in teklifindeki seviyeye yükseltti. Ancak bu hamlenin Warner Bros Discovery yönetimini ikna etmeye yetmediği belirtiliyor.

Netflix'in teklifi daha olumlu bulundu

Toplam tutar açısından 82,7 milyar dolarlık Netflix teklifi daha düşük kalsa da, daha sade ve şeffaf bir finansman yapısı sunması nedeniyle yönetim kurulu tarafından daha güvenilir bulunuyor. Yönetim kuruluna yakın kaynaklar, Paramount teklifinde belirsizliklerin hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Netflix ile cayma bedeli 2,8 milyar dolar

Warner Bros Discovery’nin Netflix ile yapılan anlaşmadan vazgeçmesi durumunda 2,8 milyar dolarlık bir cayma bedeli ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Paramount–Skydance teklifinin bu maliyeti karşılamaması, yönetimin karar sürecinde elini zayıflatan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Paramount tarafı ise teklifin daha az düzenleyici engelle karşılaşacağını ve olası birleşme sonrasında ortaya çıkacak yapının Disney’den daha büyük bir medya grubuna dönüşeceğini savunuyor. Buna karşın Warner Bros Discovery yönetimi, daha önce de finansman yapısındaki belirsizlikleri gerekçe göstererek Paramount teklifine mesafeli durmuştu.