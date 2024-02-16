Aslı’ya üst düzey atama

Eksim Holding’in Gıda Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Aslı’da üst düzey görev değişimi gerçekleşti. Gıda sektörünün önde gelen şirketlerinde başarılı bir yöneticilik kariyerine sahip olan Caner Bayıralan, Şubat ayı itibarıyla Aslı Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Kariyer hayatı boyunca Arçelik ve Syngenta gibi markalarda da çalışmış olan Bayıralan, 10 yılı aşkın süre UNO’da iş geliştirme direktörü ve genel müdür olarak görev yaptı. 2021 yılında Simit Sarayı’nın genel müdürlüğü görevini de üstlenen Bayıralan, son olarak 2022 yılından bu yana Koska’da genel müdür koltuğunda başarılı işlere imza attı. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan ve Koç Üniversitesi’nde yüksek lisans programını tamamlayan yeni Genel Müdür Bayıralan, tecrübesini gıda alanında Türkiye’nin ilk zincir mağazalarından olan Aslı’nın gelecek vizyonu için kullanacak.

Yeni hedeflerle geldi

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Caner Bayıralan; “Türkiye’de geniş ürün yelpazesiyle 40’ı aşkın şubede hizmet veren Aslı’nın yönetiminde bulunduğum için çok mutluyum. Aslı, 30 yıllık tecrübesi ile uzun yıllar börek denilince ilk akla gelen marka oldu. 2021 yılından bugüne Aslı’daki dönüşümü sektörden biri olarak yakından takip ediyordum. Aslı’nın yeni döneminde logosundan dekoruna, ürün çeşitliliğinden hizmet kalitesine yaptığı tüm değişikliklerin markaya olumlu yansındığı görülüyor. Önümüzdeki dönemde dönüşümün getirdiği bu ivme ile Aslı’nın yurtiçi ağını genişletirken Orta Doğu pazarı başta olmak üzere yurtdışında da Aslı lezzetlerini temsil edecek yeni şubelerimizi hizmete sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en büyük unlu mamul entegre üretim tesislerinden birine sahibiz. Tesislerimizde Türkiye’nin en büyük market zincirlerine yönelik unlu mamul üretiyoruz. Kabiliyetlerimizi en üst düzeye çıkararak hem markalı ürünlerimizle hem de marketler için ürettiğimiz ürünlerle perakende sektöründeki hacmimizi genişletmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca bugüne kadar ürünlerini dünyanın pek çok kıtasına ulaştırmış bir marka olarak ihracat kanalında da odak pazarlara yönelik faaliyetlerimizi arttıracağız. Sunduğumuz garantili lezzetlerin yanında, bayilik açısından da yatırımcılara avantajlı bir iş modeli teklif ediyoruz. ” şeklinde konuştu.