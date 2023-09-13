Astor Enerji ve Kontrolmatik 157 milyon TL'lik anlaşma imzaladı
Astor Enerji 13 Eylül'de KAP'a yaptığı bildirimde Kontrolmatik Teknoloji ile 157 milyon TL'yi aşan 2 ayrı sözleşme imzaladığını duyurdu.
Astor Enerji 13 Eylül'de KAP'a yaptığı bildirimde Kontrolmatik Teknoloji ile 157 milyon TL'yi aşan 2 ayrı sözleşme imzaladığını duyurdu.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Şirketimiz,
11.09.2023 tarihinde KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. firması ile 2 ayrı sözleşme kapsamında Güç Transformatörü alımı konusunda 5.465.000.- EUR (Beşmilyondörtyüzaltmışbeşbin EUR, 157.626.448.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında sözleşme imzalamıştır.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 2,13′ dür.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla