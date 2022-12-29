Atilla Benli: Kaskoda zam söylemi kamuoyunu yanıltmaktır

Benli, “Prim tutarındaki artışın kaynağının, şirketlerin kasko prim tutarı içinde yer alan risk primlerindeki artıştan ziyade, araçların rayiç bedeline göre belirlenen prim tutarlarının olduğunu görüyoruz. Yani kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi söz konusu” dedi. Benli, araç fiyatlarında, son bir yılda yüzde 120, son iki yıl içindeyse yüzde 360 artış yaşandığına dikkat çekerek araç fiyatlarına bağlı olarak kasko primlerinin de yükseldiğini bildirdi.

Benli, kasko sigortasında iddia edildiğinin aksine, sigorta fiyatlarında düşüş olduğuna vurgu yaparak, “2019’un ilk çeyreğinde 106 bin lira düzeyindeki özel kullanım tarzı araçların ortalama bedeli, 2022 yılının 3. çeyreğinde ortalama 490 bin liraya kadar yükseldi. Buna karşılık sigorta şirketlerinin kasko için tahsil ettiği ortalama prim 1.500 lira seviyelerinden 6 bin lira seviyelerine çıktı. Bu da söz konusu dönemde sigorta fiyatında düşüş olduğu anlamına geliyor” görüşünü dile getirdi.

Ortalama kasko fiyatının 2019’un ilk çeyreğinde binde 14’lerde iken, fiyatların en çok arttığı 2022’nin 3’üncü çeyreğinde binde 12’ler civarında gerçekleştiğini, ayrıca poliçelerde Türk Lirası bazında yıllık fiyat ve prim garantisi sunulduğunu belirten Benli, günün ekonomik koşullarında bir yıllık fiyat sözü verebilen, maliyet artışlarını müşterilerine yansıtmaksızın kıymetin değerinin korunmasını temin edebilen başka bir sektör olmadığını kaydetti.