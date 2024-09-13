Aygaz'ın 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

Aygaz'ın 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nda, emisyon azaltım hedefleri, cinsiyet eşitliği, GES yatırımları, enerji tasarrufu, hidrojen, biyogaz gibi düşük karbonlu enerji kaynakların kullanımı, gelişmekte olan ülkelerdeki LPG yatırımları konularındaki hedefler yer alıyor. Rapor, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) Standartları 'temel' seçeneğine uyumlu olarak hazırlandı.

2023 sonu konsolide cirosu 64,8 milyar lira

Aygaz'ın, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2023 yılı 500 Büyük Sanayi Şirketi listesinde 25'inci sırada yer aldığına dikkat çekilen raporda, şirketin tüpgaz segmentinde yüzde 41,1, otogaz segmentinde yüzde 22 pazar payı ile lider konumunda olduğu, 2023 sonu konsolide cirosunun ise 64,8 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Aygaz'ın yurt dışındaki büyüme stratejileri kapsamında ise Bangladeş'te kurulmuş United Aygaz LPG şirketinin 59 bin ton satış ve 11 bin tonluk stoklama kapasitesine ulaştığı, kapasite artırımı ve yeni yatırımların planlandığı bilgisi aktarıldı.

İklim değişikliği hedefleri belirlendi

Aygaz, Koç Holding'in 2050 karbon nötr taahhüdüne paralel olarak tüm tesislerinde 2030'a kadar kapsam 1 ve 2 sera gazı salımlarını yüzde 50 oranında azaltma, 2050'de de karbon nötr olma taahhüdünde bulundu. Şirket ayrıca, enerji dönüşüm sürecinde önemli rol oynayan LPG'yi, mobilite, depolama kolaylığı ve geleneksel yakıtlara göre daha düşük emisyon salımı gibi avantajları nedeniyle düşük karbonlu ekonomiye geçiş yakıtı olarak belirledi. Doğrudan kullanıma uygun ve erişilebilir bir enerji kaynağı olarak görülen LPG'nin, geçiş sürecinde enerji karmasının da önemli bir parçası olacağı kaydedildi.

Elektrik ve doğal gaz tasarrufuyla 4,2 milyon liralık maddi kazanç

Şirketin "Sosyal Sorumluluk" başlığı altında, 2026'ya kadar 100 bin kadına teknoloji, inovasyon ve girişimcilik eğitimleri verilmesi hedefi kondu. Doğal kaynakları verimli kullanmayı sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine yerleştiren Aygaz, çevresel performansını sürekli olarak iyileştirmeyi ve operasyonlardan kaynaklanan çevresel etkiyi en aza indirmeyi hedefleyen projeler hayata geçiriyor. Rapora göre, bu kapsamda yürütülen çalışmalarla, 2023'te Aygaz Dolum Tesisleri ve Gebze İşletmesi'nde 440 megavatsaat elektrik ve 235 bin metreküp doğal gaz tasarrufuyla 4,2 milyon liralık maddi kazanç elde edildi.

Gebze İşletmesi İdari Binası çatısına güneş enerjisi sistemleri kuran Aygaz, farklı panel teknolojilerinin karşılaştırılarak en uygun çözümü sağlayan bu projeyle geçen yıl Gebze İşletmesi'nde 57 bin kilovatsaat güneş enerjisi üretti. Karbon ve Enerji Dönüşümü stratejisi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynağı yatırımlarından onay süreçleri tamamlanan Manisa GES projesi de 1,59 megavat kurulu güçle, yaklaşık 3 bin megavatsaatlik enerji ihtiyacının güneşten karşılanmasını sağlamış olacak. Raporda şirketin yeni GES yatırımları için görüşmelerinin devam ettiği de belirtildi.

Düşük karbon ekonomisine geçişte, fosil yakıtlara göre daha az sera gazı emisyonu salımına sahip LPG ve diğer alternatif yakıtlı ürünlerin öneminin arttığına dikkat çekilen raporda, Aygaz'ın üretim aşamasında olduğu kadar kullanımından da kaynaklı çevresel etkileri azaltmayı amaçlayan yeni ürün ve hizmetler geliştirdiği kaydedildi.

Kükürtsüz LPG kokulandırıcısı GreenOdor

Raporda bu kapsamda, dört yıl süren AR-GE ve üç yıl süren ürün geliştirme çalışmalarının ardından kükürtsüz LPG kokulandırıcısı olan GreenOdor'un 2022'de Aygaz terminal ve tesislerinde kullanılmaya başlandığı ifade edildi. Geleneksel kokulandırıcılara kıyasla daha düşük emisyon, daha az kimyasal kullanımı ve maliyet avantajı sağlayan GreenOdor kullanılarak 2023'te LPG kaynaklı sülfür oksit (SOx) emisyonlarını yüzde 65 oranında azaltılmış olduğuna dikkat çekildi.