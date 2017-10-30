Aytemiz, istasyonlarına 'hızlı şarj' ünitesi kuracak

30 Ekim 2017

Akaryakıt markası Aytemiz, trafikteki elektrikli araçların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla akaryakıt istasyonlarına 'hızlı şarj' ünitesi kuracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Aytemiz istasyonlarının otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme ayak uydurarak sayıları her geçen gün artan elektrikli araçlar için 'hızlı şarj' üniteleri ile hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

İlk uygulamanın Bursa'da otoyol üzerinde başlatılacağı belirtilen açıklamada, söz konusu istasyonda kurulacak hızlı şarj ünitesiyle hem elektrikli hem de hibrit araçların şarj edilebilmesine imkân sağlanacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Türkiye’de sayıları 2016 yılında 2 bin adede yaklaşan ve 2017 yılında bir önceki yıla oranla satışları yüzde 50 büyüyen elektrikli araçların, ileriki dönemde de pazardaki mevcudiyetini artıracağını kaydetti.

Özellikle şehirlerarası yollarda hızlı şarj ünitelerine talebin artacağını vurgulayan Eke, Aytemiz olarak dizel, benzin ve LPG satışının yanı sıra elektrikli araçlar için Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ ile iş birliğine gittiklerini ve böylece elektrik enerjisini de alternatif yakıt olarak istasyonlarında satışa sunacaklarını aktardı.

Otomotiv sektöründeki dönüşüme hazırlandıklarını ifade eden Eke, "Doğan Enerji ile elde ettiğimiz know-how ve rekabet avantajı sayesinde sektörümüzün geleceğine bugünden hazırız. Aytemiz olarak elektrikli araç kullanıcılarından gelecek geri bildirimlerle istasyonlarda yapacağımız yatırımlara yön vereceğiz. Bursa’nın ardından, kısa bir süre içerisinde İstanbul’da, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında gerekli noktalarda daha merkezi istasyonlarımızda hızlı şarj ünitesine yer vereceğiz. Bugün bir istasyon ile başlattığımız bu hizmeti, elektrikli araçların en sık kullanabileceği karayollarını temel alarak, bu güzergâhlardaki Aytemiz istasyonları vasıtası ile uzun vadede belli bir oran çerçevesinde yaymayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eke, elektrikli araç sahiplerinin hızlı şarj noktası bulunduran Aytemiz istasyonlarında sadece 25 dakikada neredeyse bataryalarının tamamını doldurabileceğini, aynı anda 2 araca hizmet verebilen cihazlardan günde yaklaşık 75 civarında aracın yararlanabileceğini aktardı.

Kaynak: AA