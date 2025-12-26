Batarya devine art arda darbeler: 10 günde 2 sözleşme iptali yaşadı

Güney Koreli batarya üreticisi LG Energy Solution (LGES), Freudenberg Battery Power Systems ile imzaladığı 3,9 trilyon won (2,7 milyar dolar) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiğini açıkladı.

Şirket, karşılıklı anlaşma yoluyla fesih kararının, Freudenberg’in batarya iş koluna yönelik planlarını rafa kaldırmasının ardından alındığını bildirdi.

LGES, daha önce Ford Motor’un yaklaşık 9,6 trilyon won değerindeki elektrikli araç batarya tedarik anlaşmasını sonlandırdığını duyurmuştu. Ford, bu karar kapsamında 19,5 milyar dolarlık değer düşüklüğü yazacağını ve bazı elektrikli araç modellerini iptal edeceğini açıklamıştı.

Sözleşmelerin sona ermesiyle birlikte LGES’in 10 günden kısa sürede toplam yaklaşık 13,5 trilyon wonluk beklenen gelirden mahrum kalacağı belirtildi. Bu tutar, şirketin geçen yıl elde ettiği 25,62 trilyon wonluk gelirin yarısından fazlasına karşılık geliyor.