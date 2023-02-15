Bauhaus Türkiye ve Almanya, yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırıyor

AFAD tarafından bildirilen ihtiyaç malzemeleri doğrultusunda oluşturulan kampanya kapsamında hazırlanan koliler yine AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine iletilecek.

Bauhaus’un Almanya merkezi tarafından gönderilecek jeneratör, ısıtıcı, ocak ve çadırlardan oluşan malzemeleri taşıyan tırlar da hafta sonu Türkiye’ye gelecek ve AFAD’a teslim edilecek. Bauhaus Türkiye şubelerinin katılımı ile gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan Bauhaus’un Ankara Etlik şubesinden tırlarla deprem bölgesine doğru yola çıkan tırların içindeki kışlık giyim, kuru gıda, mama, su, battaniye, yorgan, tüp, mum, hijyen malzemeleri, ısıtıcılar ve aydınlatma malzemelerini içeren koliler ise Kahramanmaraş’da AFAD yetkililerine teslim edilmiştir.

"Acılarımızı dayanışma ile hep birlikte saracağız"

Tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü yaşadıklarını belirten Bauhaus Türkiye Genel Müdürü Erol Yelmer; “Depremde hayatını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günlerde depremzedelerin yaralarını sarmak üzere tüm ülkemiz kenetlendi. Biz de Türkiye genelinde 10 şubemiz ve Almanya merkezimizle birlikte yardım kampanyası düzenledik. Bauhaus olarak bölgedeki insanlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Acılarımızı dayanışma ile hep birlikte saracağız” dedi.