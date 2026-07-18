Bellek çipi devleri sahneye çıkıyor: Yapay zekâ rüzgârı tarihi halka arzları getirdi

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Yapay zekâ uygulamalarında kullanılan sunuculara yönelik güçlü talep, küresel bellek çipi pazarında arz sıkışıklığına yol açarken fiyatların hızla yükselmesini sağladı. Uzun süredir dalgalı bir görünüm sergileyen sektör yeniden yüksek kârlılık dönemine girerken, Çinli üreticiler de bu fırsatı değerlendirmek için büyük adımlar atıyor.

CXMT'den yaklaşık 10 milyar dolarlık halka arz

Çin'in önde gelen DRAM üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT), Şanghay STAR Market'te gerçekleştireceği halka arzla 57,9 milyar yuan (8,6 milyar dolar) kaynak toplamayı hedefliyor. Ek satış hakkının kullanılması halinde halka arz büyüklüğü 66,7 milyar yuana (9,8 milyar dolar) kadar çıkabilecek.

Yaklaşık 85 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketin hisseleri 27 Temmuz'da işlem görmeye başlayacak. Öte yandan Çin'in NAND Flash üreticisi Yangtze Memory Technologies (YMTC) de halka arz hazırlık sürecini resmen başlattı.

Apple'ın radarına girdi

Yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli belleklerde (HBM) yaşanan arz sıkıntısı, Micron, Samsung ve SK Hynix'in fiyat artırmasına ve kârlılıklarını yükseltmesine yardımcı oldu.

Artan maliyetler tüketici elektroniğine de yansırken, Apple'ın Çin'de satılan bazı cihazlarında CXMT üretimi bellek çiplerini kullanmak istediği ve bu nedenle şirketin ABD'nin yaptırım listesine alınmaması konusunda Washington nezdinde girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Pazar payını hızla artırıyor

CXMT, ileri seviye HBM teknolojisinde sektör liderlerinin gerisinde bulunsa da standart DRAM segmentinde hızlı büyümesini sürdürüyor.

Şirketin küresel DRAM pazarındaki payı 2025 itibarıyla yüzde 7,7'ye yükselerek onu dünyanın dördüncü büyük üreticisi konumuna taşıdı. İlk çeyrek gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 719 artışla 50,8 milyar yuana ulaştı.

Rekabet kızışabilir

Uzmanlar, halka arzdan sağlanacak milyarlarca dolarlık kaynağın yeni üretim yatırımlarına aktarılmasının uzun vadede küresel bellek çipi arzını artırabileceğine dikkat çekiyor.

Bellek çipi sektöründe geçmişte de görüldüğü gibi arz sıkışıklığı fiyatları yükseltirken, kapasite artışları sonrasında fiyatlar yeniden gerileyebiliyor. Çinli üreticilerin devlet desteğiyle agresif kapasite artışına gitmesi, Micron, Samsung ve SK Hynix'in bugünkü güçlü fiyatlama gücünü zamanla zayıflatabilecek riskler arasında gösteriliyor.

Siyasi riskler devam ediyor

Buna karşın Çinli üreticilerin önünde önemli siyasi engeller de bulunuyor.

CXMT, ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesinde yer alırken, YMTC ise 2022'den bu yana ABD Ticaret Bakanlığı'nın yaptırım kapsamındaki Entity List'inde bulunuyor.

ABD Kongresi'ndeki bazı üyeler ise son günlerde her iki şirkete yönelik yaptırımların daha da sertleştirilmesi çağrısında bulundu.

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde asıl soru, Çin'in yaklaşık 10 milyar dolarlık yeni yatırımla küresel bellek çipi sektöründe Micron, Samsung ve SK Hynix'in yanında kalıcı bir "dördüncü büyük oyuncu" haline gelip gelemeyeceği olacak.