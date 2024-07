Berlin International Üniversitesi'nden 10. yıla özel kutlama

Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen törene, Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Berlin International Üniversitesi CEO’su Turgut Tülü, Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Pöğün Zander, BAU Mütevelli Heyeti üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler katıldı.

500 mezunumuz ailemizin üyesi olmaya devam ediyor

Organizasyonda söz alan BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Berlin International Üniversitesi’nin 10’uncu yılını kutlamak için bir aradayız. Gururlu ve mutluyuz. Geride kalan on yıl içinde her yıl adımıza yakışır şekilde global bir kurum olduğumuzu defalarca kanıtladık. Yaptığımız işlere, mezunlarımıza ve on yıla sığdırdıklarımıza bakınca geleceğe güvenmemek mümkün değil. Berlin International Üniversitesi, on yıl önce, Almanya’da yükseköğrenim dünyasına zenginlik katmak için kazanç amacı gütmeden kuruldu. 97 ülkeden yaklaşık 600 öğrencimiz var. Sayıları 500’ü bulan mezunumuz, dünyanın neresine giderse gitsin ailemizin üyesi olmaya devam ediyor. Tam da ‘global’ ruhumuza yakışır bir aile olduğumuzu düşünüyorum“ diye konuştu.

Mezunlar işgücü piyasasında yüksek pozisyonlarda yer alıyor

“Açılışına Berlin Başkonsolosu olarak katıldığım bu prestijli üniversitenin 10. yıl kutlamalarına Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi olarak katılmaktan gurur duyuyorum. Bu üniversitenin kuruluşu, eğitim alanında Türk-Alman ikili ilişkilerinde dönüm noktasıdır" diyen Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Ahmet Başar Şen sözlerine söyle devam etti:

"Etkinliklere şöyle bir göz atmak bile bu etkileyici kurumun seçkin akademisyenlerinin disiplinlerarası çalışmalarının önemini vurguluyor. Bu, mezunların profesyonel yaşamlarında neden önemli roller üstlendiklerini ve neden işgücü piyasasında yüksek talep gören pozisyonlarda yer aldıklarını da açıklıyor. Çok kültürlü bireyler olmak, farklı kültürleri kucaklamak ve anlamak, farklılıklarla zenginleşen toplumların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Bu, birçok sosyo-politik sorunu çözecektir.”