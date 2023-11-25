Beymen, Butterfly Chocolate ile işbirliği yaptı
Beymen, artizan çikolata üreticisi Butterfly ile iş¬birliği yaptı. Beymen Chocola¬te, Madagaskar ve Gana’nın organik kakao çekirdeklerinden “Bean to Bar” konseptiyle etik koşullarda üretiliyor.
Mehtap HALICI
Beymen, artizan çikolata üreticisi Butterfly ile işbirliği yaptı. Beymen Chocolate, Madagaskar ve Gana’nın organik kakao çekirdeklerinden “Bean to Bar” konseptiyle etik koşullarda üretiliyor. İş birliği hakkında değerlendirmede bulunan Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, dünyaca ünlü markaların buluşma noktası olan Beymen’in bu sayede başarılı Türk markalarını dünya platformundaki müşterilerle tanıştırdığına işaret etti. Çapçı, ödüllü Türk çikolata markasıyla yaptıkları bu birliktelikten gurur duyduklarını belirterek, “Gurur duymakla kalmayıp bunu ikinci 50’inci yılımızda daha büyük bir misyon olarak sahiplendik. Kendimize ödev bildiğimiz alanlardan bir tanesi” dedi. Müşterilerinin yaklaşık yüzde 30’unun yabancı misafirlerden oluştuğuna dikkat çeken Çapçı, Beymen.com’un yılın ilk 10 ayında 120 milyondan daha fazla ziyaretçi aldığını söyleyerek, “Sadece lüks odaklı bir platform olduğumuz için orada da büyük bir makine çalışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki bağlantıları itibariyle böyle bir gücü var. İnanıyorum ki bu da güzel başka işlere, projelere vesile olacak” ifadelerini kullandı.
Haute Couture moda evi gibi çalıştık
Beymen Chocolate için dört özel koleksiyon hazırladıklarını belirten Butterfly Chocolate Kurucusu Ebru İpekçi, “Yeni Beymen Chocolate için haute couture bir moda evi gibi çalıştık. Yüzde 100 doğal ve etik üretim felsefemiz ile özenle seçtiğimiz organik kakao çekirdeklerinden Celebration, İstanbul, Noir, Joy Of Fruits adlarını taşıyan dört koleksiyon hazırladık. Beymen Chocolate lezzetleri ile çikolataseverleri yeni keşiflere davet ediyoruz” dedi.