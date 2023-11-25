Beymen, Butterfly Chocolate ile işbirliği yaptı

Mehtap HALICI

Beymen, artizan çikolata üreticisi Butterfly ile iş­birliği yaptı. Beymen Chocola­te, Madagaskar ve Gana’nın or­ganik kakao çekirdeklerinden “Bean to Bar” konseptiyle etik koşullarda üretiliyor. İş birli­ği hakkında değerlendirmede bulunan Beymen Group CE­O’su Elif Çapçı, dünyaca ün­lü markaların buluşma noktası olan Beymen’in bu sayede ba­şarılı Türk markalarını dünya platformundaki müşterilerle tanıştırdığına işaret etti. Çap­çı, ödüllü Türk çikolata marka­sıyla yaptıkları bu birliktelikten gurur duyduklarını belirterek, “Gurur duymakla kalmayıp bu­nu ikinci 50’inci yılımızda da­ha büyük bir misyon olarak sa­hiplendik. Kendimize ödev bil­diğimiz alanlardan bir tanesi” dedi. Müşterilerinin yaklaşık yüzde 30’unun yabancı misafir­lerden oluştuğuna dikkat çeken Çapçı, Beymen.com’un yılın ilk 10 ayında 120 milyondan da­ha fazla ziyaretçi aldığını söy­leyerek, “Sadece lüks odaklı bir platform olduğumuz için orada da büyük bir makine çalışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki bağlantıları itibariyle böyle bir gücü var. İnanıyorum ki bu da güzel başka işlere, projelere ve­sile olacak” ifadelerini kullandı.

Haute Couture moda evi gibi çalıştık

Beymen Chocolate için dört özel koleksiyon hazırladıkları­nı belirten Butterfly Chocola­te Kurucusu Ebru İpekçi, “Ye­ni Beymen Chocolate için haute couture bir moda evi gibi çalış­tık. Yüzde 100 doğal ve etik üre­tim felsefemiz ile özenle seçti­ğimiz organik kakao çekirdek­lerinden Celebration, İstanbul, Noir, Joy Of Fruits adlarını taşı­yan dört koleksiyon hazırladık. Beymen Chocolate lezzetleri ile çikolataseverleri yeni keşiflere davet ediyoruz” dedi.