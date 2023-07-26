Beymen Group'a 'yeşil enerji' sertifikası

Şirketten yapılan açıklamaya göre Beymen Group, İstanbul'daki merkez ofisi Beymen Group Campus'te, kampüs enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası'nın (I-REC) sahibi oldu.

Emisyon hedeflerine ulaşmanın ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmenin dünya ölçeğindeki önemli referanslarından biri olarak kabul gören I-REC sertifikası ile Beymen Group, ürettiği enerjinin kaynağının ve niteliğinin izlenebilirliğini sağlayarak tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeledi.

Beymen Group, Vadistanbul'daki 10 katlı müstakil merkez ofisinde Beymen, Beymen Club, NetWork ve Divarese markaları, satınalma ve ürün, satış ve operasyon, commercial, e-ticaret, pazarlama ve iletişim, insan kaynakları, mali işler, mimari projeler, iç denetim, kiralama, iş geliştirme, teknoloji ve dijital dönüşüm departmanları ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Beymen Group, sürdürülebilirlik hedeflerini ve yol haritasını içeren kapsamlı stratejik planını önümüzdeki günlerde açıklamaya hazırlanıyor.