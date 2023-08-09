BGN Energy, Mediterra Energy Corporation'ın yüzde 19,97 hissesini satın aldı

BGN Energy Holding SA, Kanada merkezli enerji şirketi Mediterra Energy Corporation'ın (MEC) yüzde 19,97 hissesini satın aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BGN Energy'nin stratejik büyüme planları çerçevesinde yürütülen MEC şirketinden hisse alma işlemi 20 Temmuz'da tamamlandı. Böylece şirket, MEC'in ikinci büyük hissedarı oldu.

MEC, yüzde 100 hisseye sahip olduğu Komombo İmtiyaz Anlaşması ve Sudr, Matarma ve Asl (SMA) sahaları için Arama ve Üretim Hizmetleri Anlaşması çerçevesinde, Mısır'da, arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde bulunuyor. Ayrıca şirketin, iki ayrı arama sahasında da yüzde 40 ortaklığı bulunuyor.

Bağımsız Değerlendirme Raporu'na göre, SMA sahalarında MEC'e ait 100 milyon varilden fazla geri kazanılabilir petrol rezervi bulunuyor. SMA sahaları Arama ve Üretim Hizmetleri Anlaşması'nın 2037'nin şubat ayına kadar geçerliliği bulunuyor.

SMA ve Komobo sahalarında şu anda günde yaklaşık 17 bin varil seviyesinde petrol üretimi yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BGN Energy İcra Kurulu Başkanı Murat Özgül, söz konusu hisse alım sürecini tamamladıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma ile, BGN Energy olarak geliştirme fırsatları ve büyüme potansiyeline sahip Mısır'daki SMA ve Komombo sahalarına erişim ve Mısır Hükümeti ile heyecan verici bir işbirliği fırsatı sağlamış bulunuyoruz. Böylece, BGN Energy açısından enerjiyi ekonomik olarak verimli, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde üretme hedefimizi bir adım daha ileriye taşıdığımız önemli bir dönüm noktasına ulaşmış oluyoruz."