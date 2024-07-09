Bimser dolar bazında yüzde 100 büyüyecek
Otomotivden savunmaya kadar birçok sektöre yazılım çözümleri sunan Bimser, rotayı yurt dışına çevirdi. ABD ve BAE’de ofis açan şirket, yıl sonunda dolar bazında ciroda %100 büyümeyi hedefliyor.
Hamide HANGÜL
Türk yazılım ve teknoloji şirketleri rotayı yurt dışına çevirdi. Türkiye’de ve dünyada 2 binin üzerinde şirkete yazılım çözümleri sunan Bimser, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ofis açtı. Şirket, bu yıl dolar bazında ciroda yüzde 100 büyümeyi hedefliyor.
Bimser’in 1998 yılında şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna destek vermek amacıyla yola çıktığını belirten Bimser CEO’su Murat Atıcı, “Geçen 30 yıla yakın sürede sektörün lider şirketleri arasında yer almayı başardık. Sektörde iddialı olan ABD’li ve Avrupalı dünya devi rakiplerimiz ile yarışarak 2 binin üzerinde müşterimize iş akışı ve doküman yönetimi, süreç ve performans yönetimi, kalite yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, risk yönetimi, bakım yönetimi, varlık ve bilgi teknolojileri yönetimi konusunda yazılım çözümleri sunuyoruz” dedi.
1 milyonun üzerinde lisanslı kullanıcı
Bimser’in müşteri odaklı yaklaşımıyla, işletmelerin karmaşık iş süreçlerini basitleştirmek ve optimize etmek için en yenilikçi yazılım çözümlerini global ölçekte sunduklarını anlatan Atıcı, “Tamamen Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen Low Code (Az Kod) ürünümüz Bimser Synergy, İş Akışı ve Doküman Yönetim ürünü eBA, Kalite Yönetim ürünü QDMS, Bakım Onarım ve Varlık Yönetim ürünümüz BEAM ve Süreç Otomasyon ürünümüz ENSEMBLE en çok öne çıkanlar arasında yer alıyor” diye konuştu.
Bimser’in enerjiden tekstile, otomotivden savunma sanayine, medyadan gıdaya kadar hemen hemen tüm sektörlerde müşterilerinin bulunduğunu anlatan Atıcı, “Yerli ve yabancı birçok şirkete hizmet veriyoruz.” diye konuştu. Bir milyonun üzerinde lisanslı kullanıcılarının olduğunu anlatan Atıcı, “Türkiye’nin önde gelen lider tüm şirketlerine hizmet veriyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren global şirketlere yıllardır hizmet veriyoruz.
Bu süreçte edindiğimiz deneyimlerle artık yurtdışında da iddiamızı ortaya koymamız gerektiğini fark ederek harekete geçtik. ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde birer ofis açtık” diye konuştu. Yazılım ürünlerimizi 30’dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Atıcı, “Önümüzdeki dönemde Türkiye dışında ABD, Orta Doğu, Yakın Asya ve Afrika’ya odaklanacağız. Bu yıl hem müşteri sayısında hem de dolar bazlı ciroda yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedefliyoruz. Bu büyümeyi ise ABD ve BAE’de bulunan ofislerimizle sağlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD VE EMEA yol haritası hazır
“Sürekli gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayarak, dünya çapında tanınan bir yazılım lideri olarak sektörde öncü olmayı ve müşterilerimize değer yaratmayı amaçlıyoruz” diyen Atıcı, üç yıllık planlarını ise şöyle özetledi: “Odağımıza ABD ve EMEA Bölgesi’ni aldık. Burada üç yıl içinde Türkiye’de ulaştığımız ciro ve müşteri büyüklüğüne ulaşmayı planlıyoruz. Bu kapsamda yol haritamızı da hazırladık. Önümüzdeki üç yıl içinde ABD ve EMEA ile birlikte üç yeni Bimser’e ulaşacağız ve buralarda kuracağımız yeni Ar-Ge merkezlerimizde hizmet kapsamımızı genişleteceğiz.”
'Nesnelerin interneti odağımızda olacak'
Bir teknoloji firması olarak geliştirdikleri inovatif çözümlerle müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerini gerçekleştirmelerine liderlik eden global bir iş ortağı olmayı hedeflediklerini söyleyen Atıcı, önümüzdeki dönemde odaklanacakları konuları ise şöyle sıraladı: “Tüm iş süreçlerimizi ve stratejilerimizi müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiriyoruz.
Ar-Ge ekibimizi güçlendirdik. Yapay zekâyı ürünlerimize entegre eden projeler üzerinde çalışıyoruz. Örneğin Low Code (Az Kod) ürünümüz olan Synergy’de sunmakta olduğumuz yapay zekâ imkanlarını güçlendirip müşterilerimize yeni açılımlar sunacağız. Nesnelerin interneti konusunda da özellikle varlık ve bakım yönetimine yönelik çalışmalar odağımızda olacak. Bütün bu gelişmelere paralel olarak, yeşil uygulamalar, sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin takibi ve yönetimi gibi konular odak noktamız olacak.”