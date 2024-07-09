Bimser dolar bazında yüzde 100 büyüyecek

Hamide HANGÜL

Türk yazılım ve teknolo­ji şirketleri rotayı yurt dışına çevirdi. Türki­ye’de ve dünyada 2 binin üze­rinde şirkete yazılım çözüm­leri sunan Bimser, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’n­de (BAE) ofis açtı. Şirket, bu yıl dolar bazında ciroda yüz­de 100 büyümeyi hedefliyor.

Bimser’in 1998 yılında şirket­lerin dijitalleşme yolculuğuna destek vermek amacıyla yola çıktığını belirten Bimser CE­O’su Murat Atıcı, “Geçen 30 yıla yakın sürede sektörün li­der şirketleri arasında yer al­mayı başardık. Sektörde id­dialı olan ABD’li ve Avrupalı dünya devi rakiplerimiz ile ya­rışarak 2 binin üzerinde müş­terimize iş akışı ve doküman yönetimi, süreç ve perfor­mans yönetimi, kalite yöne­timi, bilgi güvenliği yönetimi, risk yönetimi, bakım yöneti­mi, varlık ve bilgi teknolojileri yönetimi konusunda yazılım çözümleri sunuyoruz” dedi.

1 milyonun üzerinde lisanslı kullanıcı

Bimser’in müşteri odaklı yaklaşımıyla, işletmelerin kar­maşık iş süreçlerini basitleş­tirmek ve optimize etmek için en yenilikçi yazılım çözümle­rini global ölçekte sundukla­rını anlatan Atıcı, “Tamamen Türk mühendislerimiz tara­fından geliştirilen Low Co­de (Az Kod) ürünümüz Bimser Synergy, İş Akışı ve Doküman Yönetim ürünü eBA, Kalite Yö­netim ürünü QD­MS, Bakım Ona­rım ve Varlık Yö­netim ürünümüz BEAM ve Süreç Otomasyon ürü­nümüz ENSEMB­LE en çok öne çı­kanlar arasında yer alıyor” diye ko­nuştu.

Bimser’in enerjiden teksti­le, otomotiv­den savunma sanayine, med­yadan gıdaya kadar hemen hemen tüm sektörlerde müş­terilerinin bulunduğunu anla­tan Atıcı, “Yerli ve yabancı bir­çok şirkete hizmet veriyoruz.” diye konuştu. Bir milyonun üzerinde lisanslı kullanıcıla­rının olduğunu anlatan Atıcı, “Türkiye’nin önde gelen lider tüm şirketlerine hizmet veri­yoruz. Ülkemizde faaliyet gös­teren global şirketlere yıllardır hizmet veriyoruz.

Bu süreçte edindiğimiz deneyimlerle ar­tık yurtdışında da iddiamızı ortaya koymamız gerektiği­ni fark ederek harekete geçtik. ABD ve Birleşik Arap Emirlik­leri’nde birer ofis açtık” diye konuştu. Yazılım ürünlerimizi 30’dan fazla ülkeye ihraç ettik­lerini anlatan Atıcı, “Önümüz­deki dönemde Türkiye dışında ABD, Orta Doğu, Yakın Asya ve Afrika’ya odaklanacağız. Bu yıl hem müşteri sayısında hem de dolar bazlı ciroda yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedefliyo­ruz. Bu büyümeyi ise ABD ve BAE’de bulunan ofislerimizle sağlamayı planlıyoruz” ifade­lerini kullandı.

ABD VE EMEA yol haritası hazır

“Sürekli gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayarak, dünya çapında ta­nınan bir yazılım lideri ola­rak sektörde öncü olmayı ve müşterilerimize değer yarat­mayı amaçlıyoruz” diyen Atı­cı, üç yıllık planlarını ise şöyle özetledi: “Odağımıza ABD ve EMEA Bölgesi’ni aldık. Burada üç yıl içinde Türkiye’de ulaştı­ğımız ciro ve müşteri büyük­lüğüne ulaşmayı planlıyoruz. Bu kapsamda yol ha­ritamızı da hazır­ladık. Önümüz­deki üç yıl için­de ABD ve EMEA ile birlikte üç ye­ni Bimser’e ulaşa­cağız ve buralarda kuracağımız yeni Ar-Ge merkezleri­mizde hizmet kap­samımızı geniş­leteceğiz.”

'Nesnelerin interneti odağımızda olacak'

Bir teknoloji firması olarak geliştirdikleri inovatif çözümlerle müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerini gerçekleştirmelerine liderlik eden global bir iş ortağı olmayı hedeflediklerini söyleyen Atıcı, önümüzdeki dönemde odaklanacakları konuları ise şöyle sıraladı: “Tüm iş süreçlerimizi ve stratejilerimizi müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiriyoruz.

Ar-Ge ekibimizi güçlendirdik. Yapay zekâyı ürünlerimize entegre eden projeler üzerinde çalışıyoruz. Örneğin Low Code (Az Kod) ürünümüz olan Synergy’de sunmakta olduğumuz yapay zekâ imkanlarını güçlendirip müşterilerimize yeni açılımlar sunacağız. Nesnelerin interneti konusunda da özellikle varlık ve bakım yönetimine yönelik çalışmalar odağımızda olacak. Bütün bu gelişmelere paralel olarak, yeşil uygulamalar, sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin takibi ve yönetimi gibi konular odak noktamız olacak.”