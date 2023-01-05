Binance, siber suçlarla mücadelede çıtayı yükseltti

Faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana kullanıcı odaklı bakış açısıyla hareket eden Binance, en gelişmiş güvenlik kontrollerini hayata geçirmeye devam ediyor. Binance, bu kapsamda siber suçlarla mücadelede de sektöre örnek oluyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Binance Küresel İstihbarat ve Soruşturmalar Başkanı Tigran Gambaryan, “Binance 2021’de sektörün en sağlam güvenlik ve araştırma ekibine dönüşecek ekibi kurmaya başladı. Şu anda sahip olduğumuz çalışma arkadaşlarımız ve elimizdeki araçlar göz önüne alındığında, tüm finans sektörünün en güçlüsü konumunda olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.

İstihdamını yüzde 500 artırdı

Suçla mücadele alanı kapsamındaki istihdamlarını bir yıllık dönem içerisinde yüzde 500 artırdıklarını belirten Tigran Gambaryan, “Binance'teki güvenlik ekibinde birlikte çalıştığım kişilerin çoğu, dünyanın en iyi araştırma kuruluşlarından ve emniyet teşkilatlarından geliyor” diye konuştu. Gambaryan, bu konudaki yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.

“Bir yılda 47 binden fazla talebe yanıt verdik”

Emniyet teşkilatlarından gelen taleplere de değinen Gambaryan, Binance olarak Kasım 2021’den bu yana emniyet teşkilatlarından 47 binden fazla talep aldıklarını, bu talepleri de ortalama 3 gün içerisinde yanıtladıklarını söyledi. “Bu, geleneksel finans kurumlardan daha kısa bir süre” ifadelerini kullanan Gambaryan, bazı durumlarda bu talepleri sonuca ulaştırmanın ayları bulabildiğinin altını çizdi.

“Emniyet teşkilatları ve savcılar ile 70’ten fazla atölye çalışması yaptık”

Kripto tarafındaki suçlarla mücadele kapsamında hayata geçirdikleri eğitim programları hakkında bilgiler veren Gambaryan, “Bu amaçla Küresel Emniyet Teşkilatları Eğitim Programı’nı oluşturduk ve farklı ülkelerden emniyet teşkilatları ve savcılar ile 70’ten fazla atölye çalışması yürüttük” dedi. Gambaryan, söz konusu programı; mali ve siber suçların tespit edilmesi noktasında sorun çıkaran kişi veya kurumların kovuşturulmasına yardımcı olmak için kurduklarını vurguladı. Gambaryan, “Küresel Emniyet Teşkilatları Eğitim Programımız gerçekten türünün ilk örneği ve kripto endüstrisi için küresel güvenliğin öneminin kabul edilmesi adına büyük bir öneme sahip. Atölye çalışmalarımızda katılımcılar, kıdemli araştırmacılarımızdan ve uyum uzmanlarımızdan bilgi alıyor. Kriptonun temellerini ve bunun altında yatan teknolojiyi, gelişen yasaları ve sektörel düzenlemeleri ve en önemlisi ekibimizin siber suçlarla mücadele etmek için kullandığı araçları ve yöntemleri ele alıyoruz” diye konuştu.

“Ekosistemle diyaloğun farkındayız”

“Kripto, yasadışı faaliyetler için güvenli bir sığınak değildir” açıklamasını yapan, Gambaryan, “Binance olarak, tüm kripto ekosisteminin sürdürülebilir ve güvenli büyümesinin küresel emniyet teşkilatları ile ortaklık ve diyalog gerektirdiğinin farkındayız ve önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı birlikte devam ettireceğimizi umuyoruz” dedi.