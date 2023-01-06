Binance, Tescilli Yaptırım Uzmanları Derneği’ne katıldı

Binance, yaptırım ve uyumluluk konusundaki profesyonellerden oluşan dünyadaki tek organizasyon olan Tescilli Yaptırım Uzmanları Derneği’ne (Association of Certified Sanctions Specialists- ACSS) katıldı. Binance, çalışanlarının yetenek ve uzmanlıklarını geliştirmek adına ACSS bünyesindeki eğitim materyalleri, veri setleri ve ağlardan faydalanabilecek. Yaptırım ekibinin yanı sıra kara para aklamanın raporlanması, uyumluluk operasyonları ve özel incelemelerden sorumlu Binance çalışanları da sertifika süreci kapsamında ACSS eğitimini tamamlayabilecek.

Binance tarafından katılımın zorunlu olarak belirlendiği eğitimler sayesinde Binance’in yaptırım ekibi, yaptırımlar ile uyumluluk programları geliştirirken en yeni Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) yönetmeliklerinden faydalanacak. ACSS aynı zamanda ekibin yaptırım hükümleri konusunda güncel kalmasını ve yargı alanında ihlal risklerini anlamasını sağlayacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Binance’in Global Yaptırım Ekibi Yöneticisi Chagri Poyraz, “Blockchain endüstrisi hala çok erken bir dönemde ve bu kadar hızla değişen bir alanda olabilecek en yüksek uyumluluk seviyesini korumak birinci önceliğimiz. ACSS ile yakın çalışarak, yaptırımlarla uyumluluk standartlarımızı itibar sahibi ve güçlü bir endüstri ortağı tarafından yüksek seviyelere çıkartacağız ve uyumluluk ekibimize kendilerini geliştirme fırsatı sunacağız. Endüstrideki oyuncular ile birlikte güvenlik ve uyumluluk için endüstri standartlarını belirlemeye devam etmek istiyoruz” dedi.

ACSS Direktörü Saskia Rietbroek de “Blockchain ekosistemi ve kripto para altyapısı konusunda bir dünya lideri olan Binance tarafından seçildiğimiz için gurur duyuyoruz. Çok uluslu şirketler ve finansal kuruluşlara yaptırım eğitimi vermek konusunda uzman bir kuruluş olarak ACSS, Binance ekibine bu dinamik sektörde alabileceği en yüksek kalitedeki eğitimi sunacak ve kripto endüstrisinde uyumluluğun gelişmesine katkı sağlayacak” diye konuştu.

Binance’in uyumluluk ekibi 750 kişiye yükseldi

Geçtiğimiz iki yıl boyunca, mevzuatlara uyumluluk Binance’in ana odağı haline geldi. 2022 içerisinde, Binance’in uyumluluk ekibi 500 kişiden 750 kişiye yükseldi. Bu, kuruluşumuzun uyumluluk ekibine yatırım yapmak yönünde devam eden çabamızın önemli bir göstergesi. Binance, aralarında Fransa, İspanya, Bahreyn, Dubai ve Avustralya da bulunan toplam 14 yetki alanında düzenleyici lisanslar, tesciller ve onaylar aldı.