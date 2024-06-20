Bitget kullanıcılarına yönelik güvenilir bir adım daha attı

Sumsub'ın ürününün yardımıyla Bitget, küresel müşterileri için güvenli, verimli ve akıllı kripto işlemleri sağlamayı ve kriptonun da etkilendiği yapay zeka tabanlı kimlik dolandırıcılıklarından tamamen korunmayı amaçlıyor.

Sumsub doğrulama verilerinin son analizine göre, 2023'ün 1. çeyreğinden 2024'ün 1. çeyreğine kadar, kripto sektöründe küresel çapta tespit edilen deepfake sayısı yüzde 217 arttı. Tüm sektörlerde deepfake sayısı bir önceki yıla göre yüzde 245 arttı. Sumsub'ın Bitget'e sağladığı başlıca özellikler arasinda Kimlik Doğrulama, Canlı Yüz Biyometrisi kontrolü, Belge Dışı Doğrulama ve Veritabanı Doğrulama bulunuyor. Deepfake tespiti ve sahtekarlığın önlenmesini sağlayan yapay zeka destekli teknolojilerin yanı sıra Sumsub tarafından alınan kapsamlı sertifika ve onay listesi ile birlikte bu iş birliği, her iki şirketin de en yüksek güvenlik standartlarına uymasına daha fazla yardımcı olacak.

Bitget CEO’su Gracy Chen, “Yapay zeka gibi yeni teknolojiler dünyaya olumlu değişiklikler getirirken, deepfake dolandırıcılıkları için giderek daha fazla kullanılıyor. Bu nedenle, doğrulama teknolojilerimizin de bu gelişmelere ayak uydurması gerekiyor. Sumsub, kullanıcı doğrulaması için en iyi hizmet sağlayıcımız ve Sumsub müşteri hizmetlerinin üstün kalitesi ve ürün çeşitliliği ile ortaklığımızdan memnunuz. Merkezi bir borsa olarak kullanıcı verilerinin güvenliği son derece önemli ve bu süreçte bize yardımcı olacak ve olası boşlukları tespit ederek platformumuzu tüm kullanıcılar için güvenli hale getirecek bir ortağa sahip olmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Sumsub kurucu ortağı ve İnovasyon Direktörü Jacob Sever ise şöyle konuştu, “Dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Bitget'e doğrulama çözümümüzü sunmaktan dolayı mutluyuz. Yapay zeka odaklı tehditlerle yapay zeka destekli çözümlerle mücadele etmek günümüzde web3 şirketleri için bir zorunluluk ve Bitget'e deepfake dolandırıcılıklarını ortadan kaldırma yolunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Birlikte dolandırıcılıktan arınmış blok zincir tabanlı bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz ve bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için Bitget ile uzun vadeli bir işbirliği sürdürmeyi hedefliyoruz” diye ekledi.