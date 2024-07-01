BlackRock, İngiliz veri sağlayıcısı Preqin'i 3,2 milyar dolara satın alıyor

Preqin'in, BlackRock'un 3,2 milyar dolarlık nakit satın alma teklifini kabul ettiği belirtildi.

BlackRock bu adımla, fon yöneticileri için veri, araştırma ve yatırım sürecini bir araya getirerek yazılım bölümü Aladdin'i güçlendirmeyi hedefliyor. BlackRock'un, Bloomberg, Londra Borsası ve S&P Global'in tekliflerini geride bırakarak Preqin'i satın alması dikkati çekti.