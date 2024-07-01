BlackRock, İngiliz veri sağlayıcısı Preqin'i 3,2 milyar dolara satın alıyor
Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi, ABD merkezli BlackRock yetkilileri, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'in satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. 3,2 milyar dolarlık satın alım işleminin, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yıl tamamlanması bekleniyor.
AA
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Preqin'in, BlackRock'un 3,2 milyar dolarlık nakit satın alma teklifini kabul ettiği belirtildi.
BlackRock bu adımla, fon yöneticileri için veri, araştırma ve yatırım sürecini bir araya getirerek yazılım bölümü Aladdin'i güçlendirmeyi hedefliyor. BlackRock'un, Bloomberg, Londra Borsası ve S&P Global'in tekliflerini geride bırakarak Preqin'i satın alması dikkati çekti.