Boeing dolandırıcılık suçunu ve cezayı kabul etti

Boeing'in bu suçu kabul etmesi şirketin hüküm giymiş bir suçlu olarak damgalanmasına neden olacak.

Boeing, 2018 ve 2019'da Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen 346 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 737 MAX kazaları sebebiyle suçlanıyordu.

Kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri Boeing'in yargılanmasını ve daha ağır cezalar ödemesini talep ediyorlardı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın mayıs ayında Boeing'in ölümcül kazalarla ilgili 2021 anlaşmasını ihlal ettiğini tespit etmesinin ardından, Boeing cezai kovuşturmaya maruz kalmıştı.

Prensipte anlaşmaya varıldı

Boeing sözcüsü, ABD Adalet Bakanlığı ile çözüm şartlarında prensipte anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Anlaşma kapsamında, Boeing güvenlik ve uyum programlarını güçlendirmek için önümüzdeki üç yıl içinde en az 455 milyon dolar harcamayı kabul etti. Boeing yönetim kurulunun MAX kazalarında ölenlerin yakınlarıyla görüşmesi gerekecek.