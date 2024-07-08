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THY, "THY Yatırım Yönetim AŞ" şirketinin kurulmasına karar verdi

Türk Hava Yolları (THY) %100 iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim AŞ" şirketinin kurulmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."

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