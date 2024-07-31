Bonabant, güvenlik şerit bantlarıyla pazar ağını genişletmeyi hedefliyor

Bonabant, yapışkanlı paket bandı üretim tesisini faaliyete alarak, bant sektöründe katma değerli ürünler ile büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu koli bandı ve jumbo ürünlerini üretmek için yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Bonabant; dünyaları yapıştırın sloganıyla koli bandı streç jumbo bobin ve akrilik baskılı bant üretimini sürdürüyor. Güçlü yapıştırma özellikli, istenen renk, genişlik ve uzunlukta üretimi yapan şirket, iç pazarın ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, ihracatıyla da ülkeye döviz girdisi sağlıyor. Katma değerli ürünlerle dış piyasadaki rekabet ve pazar gücünü yükselten firma, tutkal kalitesini artırarak ArGe projelerini tamamladı.

Yalın üretim ve Endüstri 4.0 ile yatırımlarına tam gaz devam ediyor

Üretimdeki kalite artışı ile yurt içi ve dışında önemli bir avantaj sağladıklarını belirten Bonabant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu, yalın üretim ve Endüstri 4.0 ile yatırım projelerine devam ettiklerini belirtti. Beyoğlu, bu sayede imalatta verim artışı yakalayıp, çağın gerekliliklerine uygun bir üretim tesisisne dönüştüklerinin altını çizdi. Teknolojik altyapıyla donatılan tesislerde hammaddenin nihai ürüne uzanan yolculuğunu dijital sistemlerle anlık olarak izleyebildiklerini aktaran Beyoğlu, sessiz, kağıt bant ve istenen ölçüde renkli bantta seri üretime geçtiklerini dile getirdi. Yeni dönemde sıfır atık mantığı ile çalışıp karbon ayak izini azaltacak bir tesise sahip olmak istediklerini söyleyen Beyoğlu, “Çevre dostu fabrikamızla sektörümüzdeki diğer fabrikaları örnek olarak, her alanda yeşil etiketli üretimler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Her yıl yüzde 30’luk büyümeyle kapasitesini yüzde 50 artırdı

Bonabant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu, ABD pazarında yer edinerek, her yıl yaklaşık yüzde 30’luk bir büyümeyle üretim kapasitesinde yüzde 50’lik artış sağladıklarını kaydetti. Bugün itibarıyla 25 ülkeye Bonabant ürünleri gönderdikleri bilgisini veren Beyoğlu, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 40 ülkeye ihracat yaptıklarını ve bu sayıyı artırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Beyoğlu, bant üretimi açığını kapatmak ve Türkiye’nin bu sektördeki dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yola çıktıklarını, bu zamana kadar yaptıkları işlerle doğru yolda ilerlediklerini dile getirdi. Mersin’de bant üretimi noktasında kısa süre içerisinde sektörde büyük yol kat ettiklerini söyleyen Beyoğlu, “Talepler doğrultusunda istenilen ebatta ve renkte, bant üretimimiz var. Bunların yanı sıra inovatif ürün olarak sessiz bant projemizi hayata geçirdik” dedi.

Ayda 200 tona yakın ürün çıkarma kapasitesine sahip

İç pazardan gelen talep sonucunda güvenlik şerit bantlarını da portföylerine eklediklerini söyleyen Nida Beyoğlu, yeni ürünleri ile yurt içi ve dışı pazar ağını genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti. Güvenlik şerit bantlarının üretiminde kullandıkları Flexo baskı makinesinin ayda 200 tona yakın ürün çıkarma kapasitesine sahip olduğunu sözlerine ekleyen Beyoğlu, “Ürünlerimizi, okul, emniyet, hastane ve karayolları gibi devlet kurumlarına, aynı zamanda piyasaya sunacağız” şeklinde konuştu.