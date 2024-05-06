Borsadan aldığı güçle Avrupa’da büyüyecek

Fikret ÇENGEL

Kırk yıl önce Türkiye’deki ocaklardan çıkardığı blokları İtalya’da işletip ABD’ye ihraç ederek faaliyetlerine başlayan Marble Systems Tureks Madencilik, imalat altyapısına yaptığı yatırımlar sayesinde bugün kendi işlediği doğal taşı 5 kıtada 60 ülkeye ihraç ediyor. Marble Systems Tureks Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Osman Turunç, 2023 yılında 65 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, bunun da toplam cironun yüzde 93’ünü oluşturduğunu kaydetti. 2023 yılında şirketin 25’ini halka arz ettiklerini ve buradan 650 milyon lira gelir ettiklerini belirten Turunç, bu parayı satış pazarlama ağının geliştirilmesi, teknolojik yatırımlar ve finansal operasyonlarda kullanarak Amerika’da kurulan ağı İtalya üzerinden Avrupa’ya taşıyacaklarını kaydetti. Osman Turunç, ABD’de yakaladığımız dağıtım ağı başarısını Avrupa’ya taşıyacağız. Bunun için gerekli yatırımları yapmak adına alt yapı hazırlıklarını tamamladık. ARGE adına ise üretim tesislerinde verimliliğe ve ambalaj tasarrufuna yönelik otomasyonu içeren yatırımlara gittik. Ayrıca güneş enerjisi yatırımı ve otomasyon makine sistemleri yatırımlarımız da mevcut” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’da satış ağı kuruyoruz

80’li yılların başında Türkiye’deki ocaklardan çıkan blokların İtalya’ya sevk edilerek orada fason olarak işletilip ABD’ye ihraç edilmesiyle ihracat hikayelerinin başladığını belirten Turunç, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün Marble Systems Tureks Turunç Madencilik markamızla, 5 kıtada 60 aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD’de 500’e yakın bayi, 12 showroom ve 7 depoyla devasa bir altyapıya sahibiz. Bizim satışımızın yüzde 5’i iç piyasa yüzde 95’i dünyanın diğer ülkeleri ve Amerika. Ürün gamımız içerisinde yüzde 45-50 civarında Amerika’daki kendi pazarlama ağımız kendi ürünlerimizi pazarlıyor geri kalan yüzdelik kısmı da biz Türkiye’deki satış pazarlama ekibimizle 5 kıtaya gönderiyoruz. Ağırlıklı olarak İngiltere, Ortadoğu, Avusturalya gibi pazarlarımız var. Nijerya, Libya, Kanada Güney Afrika, Panama Fransa, Almanya” diye konuştu.

Yüksek katma değer sağlıyoruz

Turunç, ortalama bir mermer fabrikasında 10 ürün geliştirilirken Marble Systems olarak 900’den fazla ürün çıkardıklarının altını çizerek, “Bizim burada sağladığımız, ürünün bütün yan ürünlerini değerlendirmek için geliştirdiğimiz sistemle çok çeşide dönüyor. Bu da verimliliğimizi sağlıyor. Sektörün en farklı çeşit ürüne sahip firmayız. Madenden çıkan hiçbir taşı çöpe atmamaya gayret ediyoruz. Bunun yerine küçük ebatlı desenler ve modeller geliştirerek ürün çeşitliliğimizi arttırdık. Bu şekilde tüketiciye sayısız alternatif sağlıyoruz. Bu şekilde katma değer artıyor. Blok satmak veya standart ebatların 3 hatta 4 misli fazla bir değer yakalayabiliyoruz” dedi.

Enerjiyi güneşten sağlıyor

Yaptıkları bir diğer yatırımın yenilenebilir enerjiye yaptıklarını da belirten Turunç, “49 bin 145 metrekarelik bir alana yayılmış olan Dinar’daki güneş enerjisi santrali 4.712,4 kWp’lik kapasitesiyle yıllık 6.939.367 kWh, Afyon Merkez OSB’deki tesisin çatısına kurulan 1.989,9 kWp’lik güneş enerjisi santrali ise 2.646.446 kWh enerji üretecek” diye konuştu.

İnternetten taş motif satıyoruz

Marble Systems Tureks Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Osman Turunç, güçlü satış ağında E-ticarti de güçlü bir şekilde kullandıklarını belirterek, Amerika’daki satışların yüzde 10’luk kısmın bu kanalla gerçekleştiğini belirtti. Turunç, “Satışa sunulacak ürünün resmini çekip paketine barkod koyuyoruz. Alıcı sitemizden ürünleri inceledikten sonra hangisini tercih ettiyse o ürün eline ulaşıyor. Güven duygusu gelişti bu da online satışlarımızı artırdı. Yıllar önce bu sistemi kurduğumuzda, “internetten taş mı satacaksınız?” diyorlardı. Evet, bugün E-ticaretin cirodaki payı yüzde 10 seviyesine geldi. Aynı sistemi Avrupa’da da kullanacağız” diye konuştu.