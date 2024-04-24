Borusan EnBW Enerji, yenilebilir enerji yatırımlarını RES projeleri ile sürdürüyor

Borusan Grup şirketlerinden Borusan EnBW Enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Borusan EnBW Enerji ve Nordex Grubu, Pelit Rüzgar Enerjisi Santrali için 80 MW kapasiteli, 108 metre hub yüksekliğine sahip, 14 adet N163/5.X türbini ve 36 MW Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali 2. Kapasite Artışı için 6 adet N163/5.X türbininin teslimat, kurulumu ile bakımı için sözleşme imzaladı.

Balabanlı RES’te teslimat Temmuz 2024’te yapılacak

Balabanlı RES Projesi için türbinlerin teslimat ve kurulumunun Temmuz 2024’te, Pelit RES Projesi için ise Mart 2025’te başlaması planlanıyor. Bu iki proje, yıllık yaklaşık 247 bin ton karbon salımı azaltımı yapacak ve 169 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan karşılayacak. Yapılan iş birliği kapsamında, öncelikle Tekirdağ’da yer alan mevcut 61,4 MW kurulu gücündeki Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali’nin 36 MW’lık 2. Kapasite Artışı için 6 adet N163/5.X türbininin teslimatı ve kurulumu gerçekleştirilecek. Ardından, Sivas’ta yer alan, Pelit Rüzgar Enerji Santrali Projesi için 14 adet N163/5.X türbininin teslimatı ve kurulumu yapılacak.

“Projelerin yatırım tutarı yaklaşık 200 milyon dolar”

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, yapılan bu yatırımların tutarının yaklaşık 200 milyon dolar bulduğunu kaydetti. Rüzgar projelerinin, yalnızca Nordex Grubu ile olan iş birliğini vurgulamakla kalmadığını söyleyen Amasyalı, aynı zamanda iklim krizi mücadele ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir geleceği inşa etme yolundaki kararlılıklarını da gösterdiğini vurguladı. Borusan EnBW Enerji Ener ji Santralleri Genel Müdür Yardımcısı Evren Aktaş ise Balabanlı Projesinin 2024 yılının 4. çeyreğinde, Pelit Projesinin ise 2025 yılı üçüncü çeyreğinde devreye gireceğini duyurdu.

Bu projelerde Türkiye’de çok geniş kurulum tecrübesi ve güçlü bir bakım ekibi olan Nordex ile anlaştıkları için firmanın işinde gösterdiği profesyonel hizmet anlayışı nedeniyle, kendilerini güvende hissettiklerini belirten Aktaş, “Nordex’in projelerimizin ihtiyaçlarıyla uyumlu çözümleri, ekiplerinin sergilediği müşteri odaklı yaklaşım bu birlikteliğin ortaya çıkmasını sağladı. Projelerin hayata geçirilmesi aşamasında da aynı güçlü iş birliğinin devam edeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“İki projenin de parçası olmaktan onur duyuyoruz”

Nordex Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Ender Özatay ise Borusan EnBW Enerji ile yaptıkları anlaşmadan ötürü heyecan duyduklarını belirtti. Toplam 116 MW'lık 20 türbinden oluşacak iki projenin bir parçası olmaktan onur duyduklarının altını çizen Özatay, “2017 yılından bu yana pazar lideri olan Nordex Grubu olarak Türkiye'nin rüzgâr kurulu gücünde önde gelen yatırımcılarından Borusan EnBW Enerji ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjide kurulu gücünü 934 MW’a çıkaracak

Pelit RES için türbin kanatlarında buz oluşumunu azaltmak amacıyla “Gelişmiş Buzlanmayı Önleme Sistemi” kullanılacak. Türbinlerin teslimat ve kurulumunun Mart 2025’te başlaması ve santralin 2025’in üçüncü çeyreğinde devreye girmesi planlanıyor. Sözleşme, türbinlerin 10 yıllık Premium Bakım hizmetini de kapsıyor.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, Borusan EnBW Enerji’nin, tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyüyle; Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümünde etkin rol aldığını, bugün ve gelecek için doğal ve sosyal çevreyle ahenk içinde yerli, temiz ve yenilenebilir enerji ürettiğini ifade etti. Amasyalı, bu kapsamda Nordex Grubu ile yaptıkları iş birliği ile toplam 116 MW kapasiteli Balabanlı 2. Kapasite Artışı ve Pelit RES projeleriyle yenilenebilir enerji kaynaklı olan kurulu gücünü, tamamlamakta oldukları 94 MW’lık hibrit güneş santrali yatırımıyla birlikte, 934 MW’a çıkaracaklarını dile getirdi.