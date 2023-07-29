Borusan EnBW'den PO'ya 1 milyar TL'lik şarj yatırımı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Borusan Holding ve Energie Baden-Württemberg AG’nin (EnBW) ortak girişimi Borusan EnBW Enerji, Petrol Ofisi Grubu ile Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyon ağını genişleterek iş birliğine imza attı. İlk aşamada, Petrol Ofisi’nin Türkiye genelindeki 2 bin akaryakıt istasyonu arasından önceliklendirilen lokasyonlarda 1 milyar TL yatırım yapılacak. Bu iş birliği kapsamında şarj edilecek araçlarla her şarj noktası yaklaşık 4 bin 500 ton karbon salımını engelleyecek. İstasyonlarda kullanılacak ve yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı yüksek hızlı şarj cihazları ile elektrikli araçlarda batarya doluluk oranı 30 dakika içerisinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Anlaşma kapsamında Petrol Ofisi’nin kendisine ait e-Power şarj istasyonları, EnBW’nin kuracağı ağın bir parçası olacak.

“Şarj ağı yatırımımızın önemli bir parçası”

Tüm iş süreçlerini karbon nötr olma hedefi ile ele aldıklarını belirten Borusan CEO’su Erkan Kafadar, yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına devam ettiklerini ifade etti. Kafadar, karbon salımı yüksek otomotiv sektöründe elektrifikasyon dönüşümüne liderlik eden kurumlardan biri olma hedefleri doğrultusunda Petrol Ofisi Grubu ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında şunları söyledi: “Borusan olarak günümüzü yakalamanın ötesinde geleceğin iş modellerini hayata geçirmek adına hazırlıklarımızı başlattık. Stratejimizin sac ayaklarını temel faaliyet alanlarımız, yakın faaliyet alanları ve yeni faaliyet alanları oluştururken, temel faaliyetlerimizi dönüştürüp geliştirmeyi, yakın faaliyet alanlarında güçlü yetkinliklerimizle büyüme sağlamayı, yeni faaliyet alanlarında ilerlemeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz iş birliği büyük önem taşıyor.”

Dünya elektrikli araç pazarının 560 milyar dolara ulaştığını, Türkiye’de de geçen yılın ilk 6 ayına göre bu sene yaklaşık 5 kat daha fazla elektrikli otomobil satışı olduğunu aktaran Kafadar, elektrikli araçlarda 2023 satış hedefinin şimdiden yakalandığını belirtti. Bu iş birliğini Türkiye’nin 2053 yılı net sıfır emisyon yolculuğunda ve dünyanın sürdürülebilirliğini sağlamada önemli bir adım olarak yorumlayan Kafadar, “Yatırım geri dönüşlerine baktığımızda sanayi alanında 6-8 yılda geri dönüş beklenir ama bu girdiğimiz iş kolunda geri dönüşler 10 yılın üzerinde. O nedenle doğru işbirlikleriyle fırsatlara odaklanıp rekabette bir adım önde olmak istiyoruz” dedi. Kafadar, 5 yıl içinde pazardan yüzde 20 pay almak istediklerini kaydetti.

Petrol Ofisi tarafında ise yapılan işbirliği kapsamında yatırım tutarı ile ilgili bilgi verilmezken Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “İstasyonlarımız için her yıl standart 1 milyar TL’lik yatırım yapılıyor. Önümüzdeki dönem için elektrikli araç şarj istasyonları için de ciddi bütçelerimiz var” yorumunu yaptı. İhtiyaçlarla imkânları bir araya getirmek için çalıştıklarını söyleyen Abbasoğlu, “Bu proje alanında güçlü markaların bir araya geldiği, nitelikli yatırıma odaklanan, uzun vadeli ve ilgili tüm paydaşlara gerçek fayda sağlayacak kıymetli bir iş birliği. Sayısı 2 bine yaklaşan istasyonlarımız ve entegre süreçlerimiz sayesinde, elektrikli araç pazarındaki menzil ve erişim sorununu ortadan kaldırarak piyasadaki en kaliteli şarj teknolojisini tüm Türkiye’de erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Uzun vadeli finansman modelleriyle yatırım yapıyoruz”

Merkez Bankası yeni kararlarının yatırımlarına nasıl yansıyacağı sorusuna cevap veren Borusan CEO’su Erkan Kafadar, “Grup olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda kısa vadeli trendlere bakarak değil, çok daha uzun vadeye yayılmış finansman modelleriyle yatırım yapıyoruz. Yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. Yeni alanlarda da olmak istiyoruz, endüstriyel otomasyon olabilir” dedi.

“Makro bir şok olmazsa akaryakıt fiyatları bu şekilde gider”

Türkiye ekonomisindeki konjonktürün şu anda yatırıma müsait olmadığını söyleyen Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Ancak orta ve uzun vadede Türkiye profiline güveniyoruz” dedi. Kurda ve emtia fiyatlarındaki artışların akaryakıta yansığıdını söyleyen Abbasoğlu, üst üste artan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili de “Küresel ya da makro bir şok olmazsa akaryakıtta fiyatlar bu şekilde gider” yorumunu yaptı.

Şarj ağı işletmecilerine 2025'e kadar süre

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 28 Temmuz itibarıyla mevcut şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere, şarj ağının oluşturulması için 31 Ocak 2024'e kadar süre verildi. Yönetmelik kapsamında, şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişi, iptali takip eden 3 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamayacak, lisans başvurusunda bulunamayacak, lisans başvurusu yapan tüzel kişilikte yönetim kurulunda görev alamayacak.

Enerjisa Enerji, Eşarj’ın tamamını satın aldı

Enerjisa Enerji, iştiraki olan elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj’ın tamamını satın aldı. Eşarj’ın çoğunluk hisselerini 2018’de satın alan Enerjisa Enerji, 2021’de Eşarj’daki hisse payını yüzde 80’den 94’e yükseltmişti. Şirkete son 2 yılda 250 milyon liralık yatırım yapan Enerjisa Enerji, Eşarj’la yıl sonuna kadar 81 ilde en az 1 DC olmak üzere toplam bin istasyon kuracak. Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, “Ekosistemimizi yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek elektrikli araç ekosisteminde iddiamızı ortaya koymuş oluyoruz" dedi.

Siemens hızlı şarj istasyonunda iddialı

Enerjisa Enerji, Eşarj’ın tamamını satın aldı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 28 Temmuz itibarıyla mevcut şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere, şarj ağının oluşturulması için 31 Ocak 2024'e kadar süre verildi. Yönetmelik kapsamında, şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişi, iptali takip eden 3 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamayacak, lisans başvurusunda bulunamayacak, lisans başvurusu yapan tüzel kişilikte yönetim kurulunda görev alamayacak. Siemens Akıllı Altyapılar, doğrudan akımla çalışan hızlı şarj istasyonu SICHARGE D ile elektrikli araç altyapısının gelişimine katkıyı hedefliyor. 1000 V’a varan voltaj aralığı ve 300 kW’a kadar ölçeklenebilir şarj gücü sunan SICHARGE D, yüzde 96’lık verimlilik sunuyor. SICHARGE D'de, ek dispenser ile aynı anda şarj edilebilen araç sayısı 5'e kadar çıkabiliyor. Siemens Akıllı Altyapılar e-Mobility Türkiye Lideri Rıfkı Çolak, “Önümüzdeki dönemde müşterilerimize sunduğumuz özelliklerin sayısını da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.