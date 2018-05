Bossa yıllık üretimini 50 milyon metreye çıkarıyor

02 Mayıs 2018

Gülsüm Erdem Emen

Tekstil sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Bossa, bu yıl sonuna kadar yeni yatırımlarla üretim kapasitesini 50 milyon metreye çıkarıyor. Denim kapasitesini artırmaya odaklanan şirket, Ar-Ge Merkezi ile her gün 10’a yakın farklı ürün çıkarıyor. Çevre dostu yatırımlarıyla da öne çıkan firma, Saveblue’ konsepti ile boyamada yüzde 85 su tasarrufu sağlarken, kojenerasyon tesisi ile de kendi enerjisini üretiyor. Şirketin geri dönüşüm için bir başka önemli projesini ise tüm dünyada ‘Post Consumer Denim’ olarak bilinen ve kullanılmış pantolonları tüketiciden toplayarak tekrar kumaş haline getirmeyi sağlaması oluşturuyor.

Bossa tesislerini gezdiren (soldan sağa) Bossa Yönetim Kurulu Üyesi Levent Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yusuf Uçurum, çalışmaları hakında bilgi verdiler.Firmanın yeni dönem yatırımları ve projelerini DÜNYA’ya anlatırken, Oğuz Tekstil olarak BOSSA’yı satın alma süreçlerine ilişkin de bilgi veren Bossa Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum, denim yatırımı yapmayı planlarken, kardeşi Yusuf Uçurum ile birlikte Bossa gibi önemli bir markayı almış olduklarını söyledi. Uçurum, “Biz sadece fiziki bir alan almadık. Çok ciddi bir markayı aldık. Türkiye’de üretim yapan en eski markalardan biridir. Dünyada da Bossa’nın tecrübesinde tekstil üretimi yapan firma sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. Bossa bilindiği gibi halka açık bir şirket. Şirketi biz aldığımızda halka açıklık oranı yüzde 6 idi. Şu anda ise bu oran yüzde 14” bilgisini verdi.

Uçurum, “Biz Oğuz Tekstil olarak 44 yaşındayız. Bossa 67 yaşında, topladığımız zaman 110 yılı aşkın bir kültür birikimi oluyor. Bunu iyi değerlendirmek lazım” diye konuştu.

Dünyanın önde gelen tekstil mağaza cincirlerinin tercihi Bossa

Bossa’nın dünyanın her yerinde bilinen bir marka olduğunu, dünyada denim ve tekstil konfeksiyon fabrikalarının ve mağaza zincirlerinin Bossa ürünlerini tercih ettiklerini dile getiren Uçurum, bunu nedeninin de üründeki kalite, servis ve yenilikçiliğin olduğunu vurguladı. Uçurum, “O yüzden Bossa tekstil sektöründe büyük bir güç ve markadır” dedi.

Dünyada önemli bir marka değeri olan Bossa’nın marka değerine yakışan üretim ve hizmet kalitesiyle birlikte büyüme sürecine girdiğini vurgulayan Uçurum, yeni dönemde 3 ayrı yerdeki tesislerini tek çatı altında toplayarak AOSB’deki yerlerinde birleştirdiklerini anlattı. Uçurum, bunun son derece tasarruflu olduğunu ve verimliliği arttırdığını söyledi. Üç tesisin 320 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 600 bin metre kare alan üzerinde kurulu olduğunu, birleşme nedeniyle şehir içinde kalan bu yerlerin başka yatırımlarla değerlendirilebileceğini kaydetti.

Yıllık üretim kapasitesi yüzde 40 oranında artacak

İsrafil Uçurum, entegre bir tesis olan Bossa’nın her tür kumaşı üretebilecek bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak, kapasite artışına ilişkin şu bilgileri verdi: “Bossa’nın yıllık üretim kapasitesi 36 milyon metre. Yeni yatırımlarla beraber bu yıl sonuna kadar 50 milyon metreye çıkacak. Önceliğimiz denim kapasitesini arttırmak. Şu anda denim tarafına ağırlık veriyoruz. Daha sonra diğer ürünleri de hareketlendireceğiz. Yatırımları ekim ayına kadar bitirmiş olacağız. Birkaç yıl içerisinde ise yıllık 60 milyon metre üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Bossa’da şu anda bin 350 kişi çalışıyor. Oğuz Tekstil ile beraber toplam 2 bin 650 kişi istihdam ediyoruz. Bu rakam yılsonuna kadar 3 bini geçmiş olacaktır.”

Ciroda yüzde 40-45 artışla 1 milyar lira hedefliyor

Bu yıl toplam 40 milyon euroluk yatırım yapmayı planlayan firmanın cirosunda yüzde 40-45 civarında artış olacağı belirten İsrafil Uçurum, Oğuz Tekstil, Arifoğlu ve Bossa olarak bu yıl toplam 1 milyar lira ciroyu hedeflediklerini söyledi. Uçurum, “Bossa 2017 yılını 367 milyon lira ciro ile kapattı. Bu yıl 540 milyon lira ciroya ulaşma hedefindeyiz. Bunu kapasiteyi tam kullanarak başaracağız. Zaten tam kapasite çalışıyor duruma geldik. Bu nedenle yeni yatırım yaparak üretim alanımızı genişlettik. Şu an için üretimde 90 gün dolu olarak gidiyoruz. Bu doluluk bizim için önemli. Önümüzü görmemizi sağlıyor. Pazarımızın yüzde 85’ini AB ülkeleri ile ABD, yüzde 15’ini ise iç piyasa oluşturuyor” dedi.

Ar-Ge merkezinde her gün 10 yeni ürün üretiliyor

Ar-Ge merkezi kurarak ürün çeşitliliğini artırdıklarını da belirten Bossa Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum, şöyle devam etti:

“Bossa olarak ürün kalitemiz yüksek. Çok farklı dallarda 30 civarında Ar-Ge personeli ve mühendis çalıştırıyoruz. Ar-Ge’de her gün yeni ve kaliteli ürünler geliştiriyoruz. Tekstil denilince hepsi aynı görülüyor ama Oğuz Tekstil’de de Bossa’da da her gün 10’a yakın yeni ürün çıkıyor. Her çıkan ürün ile bir önceki çıkan ürün arasında ciddi fark bulunmakta. Bunu kumaşı bilenler bilir. Araştırma-geliştirme olmadan başarılı olmak pek mümkün değil. Bu işe sadece ticari gözle baktığınız zaman bir yere kadar ilerleyebilirsiniz. Yenilikçi olduğumuz için dünya markalarının tercih sebebi oluyoruz.”

30 ülkede temsilcisi var 60’a yakın ülke ile çalışıyor

Teknolojiyi yakından takip eden firmanın dünyadaki modayı ve bütün trendleri izlediğini aktaran Uçurum, “Bu konuda çalışan 50 civarında arkadaşımız var. Pazardaki gelişmeleri ve ne olup bittiğini takip ediyorlar. Başta Avrupa olmak üzere yurtdışında 30 ülkede temsilcimiz var ve 60’a yakın ülke ile çalışıyoruz” bilgisini verdi.

Türkiye’de tekstilin son derece güçlü bir sektör olduğunu ve mutlaka desteklenmesi gerektiğini ifade eden Uçurum, hem istihdama hem de ihracata çok büyük katkı sağladığını söyledi. Uçurum, “Sektör olarak gayret edersek ihracatta yeniden bir numara olabiliriz. Tekstildeki kalite ve bilgi birikimi ile birlikte Avrupa ve dünya pazarına yakın olmamız sektör için büyük bir avantaj” değerlendirmesini yaptı.

Çevreye duyarlı yeni konsept 'saveblue' bekletiliyor

Firmanın çevre dostu birçok çalışmaya imza attığını anlatan Uçurum, enerji ve su tüketimine duyarlı olan firmamız doğal elyaf kullanımı ile ‘Saveblue’ konseptini birleştirerek sürdürülebilirlik anlamında büyük bir adım attı. ‘Saveblue’ konseptindeki ürünlerin boyamasında yüzde 85 su tasarrufu sağlıyoruz. Bir başka önemli projemiz ise enerji konusunda. İşletmemizde kojenerasyon tesisi kurduk. Bu kurulum ile kendi enerjimizi üretmeye başladık ve bu sayede yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağladık” dedi.

Kullanılmış pantolonlar kumaş olarak geri dönüyor

Uçurum, Bossa’nın geri dönüşüm projesinde bir başka adım atarak tüketiciden kullanılmış pantolonları toplayıp tekrar kumaş haline getirilmesi konusunda çalışmaları olduğunu söyledi. Tüm dünyada ‘Post Consumer Denim’ olarak bilinen bu projede birçok müşterisi ile ortak projesi bulunan şirketin, hatıl durumdaki ürünleri geri dönüşüme kazandırarak yeniden üretim prosesine eklediğini, hem de çevre açısından büyük kazanımlar sağlamayı başardığını anlatan Uçurum, çevre, enerji verimliliği ve müşteri memnuniyeti konularında sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini söyledi.