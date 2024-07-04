Boyner, istihdam garantili 210 kadın lider yetiştirecek
Sürdürülebilirlik çalışmalarında sadece yeşil dönüşümü değil toplumsal eşitlik ve barışı da odağına alan Boyner Grup, UNDP ile yapılan işbirliği kapsamında 210 genç kadını istihdam garantili sürdürülebilirlik lideri olarak yetiştirecek. 400 bin dolar bütçe ayrılan projeye, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan genç kadınlar başvurabilecek.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Toplam yatırımlarının yüzde 8’ini sürdürülebilirlik çalışmalarına ayıran Boyner Grup, UNDP iş birliğiyle Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine yön verecek kadın liderleri yetiştirmek için de düğmeye bastı. Eylül ayında hayata geçirilecek SHE LAB -Genç Kadınlar için Sürdürülebilirlik Laboratuvarı projesi, 18 ay sürecek ve toplamda 210 genç kadın yetiştirilecek. Proje için 400 bin dolarlık bütçe ayıran Boyner, programı tamamlayan genç kadınlara istihdam imkanı da sağlayacak. Programa üniversitelerin 3 ve 4’üncü sınıflarında okuyan genç kadınlar başvurabilecek ve program sonunda kendi projelerini sunacaklar.
“Eşitlik kadın değil demokrasi meselesi”
Grubun 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nun tanıtım toplantısında konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, dünya, çevre ve toplum için sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla yatırımlara devam ettiklerini anlattı. Sürdürülebilirlik yönetimi anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılığın oluşturduğuna dikkat çeken Boyner, dünya, çevre ve toplum için sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla yatırımlarına devam etiklerini söyledi.
Tüm iş yapış biçimlerini sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hayata geçirdiklerini ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 9’unda faaliyet gösterdiklerini söyleyen Boyner, “Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çok net yaklaşımımızı istikrarla sürdürüyoruz. Eşitliği sağlamayı bir kadın meselesi değil, demokrasi meselesi olarak görüyoruz” dedi.
“SHE LAB cam tavanları kıracak”
SHE LAB projesinin sürdürülebilirlik alanında çalışacak kadın profesyonellerin yetiştirilmesi ve bu alanda eğitim programlarının geliştirilmesi için öncü bir çalışma olacağını söyleyen Boyner, “Kadın profesyonellerin yetiştirilmesi erkek egemen bir çalışma sisteminin üzerindeki cam tavanları da kıracak. SHE LAB’ı Türkiye’de en iyi şekilde hayata geçirip, projenin yetkinliğini ve etkisini kanıtlamak istiyoruz. SHE LAB’ı bir model haline getirerek UNDP’nin aktif olduğu ülkelerde yaygınlaştırılacak. Odağımız her zaman finansal destek sağlamanın yanında, değişimin ve dönüşümün bir parçası olarak ele aldığımız toplumsal sorunun çözümünde de aktif rol almak” diye konuştu.
“Yeşil finansmana erişim kolaylaşıyor”
Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu ise, “Grup olarak, eşitliği çalışma ilkelerimize yerleştirdik ve toplumsal cinsiyet eşitliğini odağımıza aldık. Türkiye’de kadın çalışan oranı yüzde 47, icra kurulundaki kadın oranı yüzde 60 olan tek şirketiz” yorumunu yaptı. Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun ise, “Sürdürülebilirlik artık sadece yeşil yatırımlar, çevre veya sosyal alanlarla sınırlı değil. Bu yüzden çalışmalarımıza iç ve dış paydaşlarımızı da dahil ederek döngüsel bir ekonomi sistemi etrafında şekillendiriyoruz.
Çevresel, sosyal ve yönetişimsel faktörlerin öneminin arttığı bir dönemde, finansal başarımızı sadece bilanço rakamlarıyla sınırlı tutmuyoruz”dedi. Sürdürülebilirliğin yeşil finansmana erişimi kolaylaştırdığını vurgulayan Tokgöz, “Yine yeşil tahvil ihracatında da maliyet avanWtajı sağlıyor. Altınyıldız için SPK’dan 1 milyar TL’lik tahvil ihracatı izni aldık. Yine Altınyıldız’da GES projesi için teklifler aldık” bilgisini verdi.
Emisyon oranı yüzde 38.3 azaltıldı
Grubun 2023 sürdürülebilirlik raporundan veriler paylaşan Tokgöz, şu bilgileri verdi: “2023 yılında m2 başı emisyonumuzu bir önceki yıla göre yüzde 37,8 oranında, baz yıl 2012’ye göre ise yüzde 38,3 oranında azalttık. Binalarda enerji verimliliği kapsamında da Boyner Büyük Mağazacılık’ta 2023 yılında metrekare başına düşen enerji tüketimimizi yüzde 46 oranında azalttık.
İzmir Torbalı’daki genel merkezimizde hayata geçirdiğimiz ‘Yeşil Çatı’ projemizde de GES aracılığıyla ürettiğimiz enerji miktarını 2023 yılında 2,13 GWh’a çıkardık. Bu sayede, fabrika ve merkez ofisimizin tamamının elektrik ihtiyacını karşılamış olduk. BR Mağazacılıkta ise 2023 yılı içinde GES Projesi sayesinde ofis enerji tüketimlerine bağlı emisyonlarımız 2022 yılına göre yüzde 74 oranında azaldı.”
2.9 milyon pet şişe dönüştürüldü
Grubun sürdürülebilirlik raporunda yer alan bilgilere göre, Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız fabrikalarındaki koleksiyonlarda geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını; Altınyıldız Tekstil fabrikasında ise geri dönüştürülmüş polyester kullanımını artırılıyor. Müşterilerden gelen iade ürünleri de Nivogo ile yapılan iş birliği ile yeniden kullanılır hale getirilirken, Çok kullanımlı çanta projesiyle bugüne kadar 4 milyonu aşkın naylon poşet kullanımının önüne geçildi. 2023 yılında 2,9 milyon pet şişeyi hammaddeye dönüştüren grup, 124 ton karbondioksit gazının atmosfere karışmasını önledi. Rapora göre, grubun, 2023 yılına kadar plastik tüketiminde yıllık bazda 11,5 ton azaltım olan taahhüdü, 2023 yılında hedefin 5.5 katında seyrederken, plastik tüketiminde 63 tonluk azaltım sağlandı.