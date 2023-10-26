C- Prot, siber güvenlik çözümlerini sergiledi

C-Prot, bu etkinlikte, dünya genelinde kullanıcıların dijital güvenliğini sağlayan siber güvenlik ürünlerini tanıttı. Şirket, özellikle E-Ticaret ve Finansal Dolandırıcılığı Önleme Çözümlerini fuarda

katılımcılarla paylaştı.

Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ile Dubai Ticaret Ataşeleri Ersoy Erbay, Hacı Hasan Kaygısız ve Muhammed Emin Erkal, C-Prot standını ziyaret ederek, C-Prot siber güvenlik teknolojileri hakkında bilgi aldı. Siber dünyada sürekli değişen tehditlerin, özellikle finansal riskler ve e-ticaret dolandırıcılığı gibi sorunları ortaya çıkardığını belirten C-Prot CEO’su Bilgehan Üstündağ, “Finansal güvenlik, günümüzde en önemli önceliklerden biri haline geldi. Bu risklere karşı daha çok hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

C-Prot’un bu risklerle başa çıkmak için kullanıcı dostu ve en son teknolojiye dayalı siber güvenlik çözümleri sunduğuna vurgulayan Üstündağ, “C-Prot olarak, finansal varlıkları korumak ve online alışverişlerde güvenliği sağlamak konularında lider bir konumdayız. Ödüllü siber güvenlik teknolojilerimizle, müşterilerimize daha güvenli bir dijital deneyim sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.