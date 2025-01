Cam tavanları yıktı dünyanın 'gözü'ne Girdi

Takip Et

Sevilay ÇOBAN

Girişim hikâyesini an­latmaya “Az gören bir çocuk olarak doğdum” diye başlasa da 24 yaşına sığ­dırdıkları pek çok kişinin tüm hayatı boyunca göremeyeceği kadar çok zenginliğe sahip. Zü­lal Tannur’un bu zenginliğinin parasal karşılığı hesap edile­bilirse de aslolan görme yeti­sini yitiren kişilerin hayatla­rındaki etkisinin bütün bunla­rın ötesine geçmiş olması.

10 yaşına kadar yüzde 5’in altın­daki görme düzeyi nedeniyle dünyaya bilgisayardan bakma­yı öğrenen Tannur, görme ye­tisini tamamen kaybettikten sonra hayatını; teknolojiyi gör­meyenlerin yararına geliştir­meye adadı. Yaşamının son 14 yılında da bu yolda attığı adım­lar hem ulusal hem de ulusla­rarası arenada karşılığını bul­du. Merak, azim, çalışkanlık, liderlik ve ileri görüşlülük gi­bi özellikleri de onu son 5 yılda birbirinden değerli unvanların sahibi olmasını sağladı.

Çevreyi yapay görme yoluy­la anlamlandırırken, doğru­luk oranı yüzde 98’e ulaşan bir teknoloji geliştiren From Your Eyes ve NeuroVision AI Te­ch’in kurucu ve CEO’su Zülal Tannur, girişimcilik yolculu­ğunu DÜNYA Gazetesi ile pay­laştı. 10 yaşından itibaren gö­rüntü işleme teknolojilerini kullanmaya başladığını söyle­yen Tannur, “Aradığım şey bi­yolojik görmeyi teknolojiyle gerçekleştirecek sistemlerdi ancak görüntü işleme çözüm­leriyle biyolojik görme arasın­da büyük bir boşluk vardı” dedi.

Biyolojik görüşü taklit eden yapay görme sistemi

Tannur, görüntü işleme çö­zümleri ve biyolojik görme ara­sındaki boşluğu yapay görmey­le doldurmak amacıyla kurdu­ğu From Your Eyes’ın Nisan 2023’te Türkiye’de doğduğu kaydederek, Silikon Vadisi’ne kadar uzanan şirketinin işle­vini şu sözlerle anlattı: “Tem­muz 2024’te Amerika şirketi­miz NeuroVision AI Tech In­c.’i kurarak ana merkezi oraya taşıdık.

Şirketlerimizde biyo­lojik görüşü taklit eden yapay görme sistemleri tasarlıyoruz. Edge computing (uç bilişim) ve federated learning (federe öğ­renme) metodlarıyla anlık gö­rüntü işleme ve video görüntü işlemeyi hem kişiselleştiriyo­ruz hem de yerel cihazlarda ça­lışılabilir ve öğrenebilir kılıyo­ruz. Çözümlerimiz, insanlar­dan makinelere kadar uzanan geniş bir spektrumun çevreyi yapay görme yoluyla anlamlan­dırabilmesini sağlıyor.”

Liseyi Şişli Terakki Vakfı Li­sesi'nde tamamlayan Zülal Tannur, Boğaziçi Üniversite­si’nde başladığı akademi yolcu­luğuna Arizona State Univer­sity’de nörobilim ve bilişsel bi­limler alanında devam ediyor. 2021- 2022 döneminde Micro­soft Türkiye’de ve 2023’te glo­balde dünyanın ilk ve tek görme engelli teknoloji elçisi olarak yetiştirilen Zülal Tannur’un el­de ettiği başarılar ise şöyle:

-2020’de Microsoft tara­fından ‘Teknolojiye Yön Veren Kadın Lideri’ seçildi.

-2023’te Google Women TechMaker unvanını aldı.

-2024’te TOYP Global ödüllerinde JCI tarafından dünyanın onurlandırılmaya değer on genç liderinden biri­si seçildi.

-Global tanınmışlık ödülle­rinde 2024’ün en kapsayıcı ve başarılı lideri olmaya hak ka­zandı.

- 2024’te Microsoft Imagi­ne Cup’ta Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Sanayi, otomotiv, havacılıkta esnek çözümler

Şirketinin çözümlerini du­rumsal ve durumsal olmayan olarak ikiye ayıran Tannur, “Durumsal çözümlerimizin al­tında akıllı ve otonom araçla­rın kapsayıcılığını artıran Ve­hicleVision, havalimanlarında görme engelli yolcuların ba­ğımsızlığını görüntü işlemey­le sağlayan AeroVision ve akıl­lı gözlüklerle de entegre olarak çalışan FYE mobil uygulama­sı yer alıyor. Durumsal olma­yan çözümlerimiz arasında da hem şirketlere hem de geliştiri­cilere sunduğumuz yapay zekâ modellerimiz ve API’larımız yer alıyor. Çözümlerimiz saye­sinde kurumlar ve geliştiriciler kendi yapay görme çözümleri­ni geliştirebiliyor ve esnek şe­kilde kullanıyor” diye konuştu.

CES dönüşü Nvidia ile partner oldu

Geçen günlerde düzenlenen ve dünyanın en önemli tekno­loji organizasyonlarından biri olan CES’e ikinci kez katıldığı­nı anlatan Tannur, “CES 2025 bizim için oldukça verimliydi. 80’nin üzerinde firmayla gö­rüştük. Bunlar arasında Su­zuki, Hyundai, Google’ın oto­nom aracı Waymo ve otomotiv partner ağı Magma Internati­onal gibi önemli görüşmeler yer alıyor.

Güney Kore İnovas­yon Enstitüsü ile bir partner­liğe CES’in ikinci günü başla­dık. Nvidia partnerliğimiz CES dönüşünde onaylandı ve Nvidi­a’in Inception programı bağla­mında bir Nvidia partneri ola­rak otomotiv pazarında satış, pazarlama ve yatırım alanla­rında birlikte ilerleyeceğiz. Şu an özellikle yatırım turundaki önceliklerimizin peşinden ko­şuyoruz” ifadelerini kullandı.

“2025 bizim yılımız olacak”

“2025 bizim yılımız olacak. Bu yıl yatırım, bolca partnerlik ve satış haberlerini duyuraca­ğız” diyen Zülal Tannur, hedef­lerini şu sözlerle ifade etti: “Si­likon Vadisi’nin büyüyen genç girişimlerinden biri olarak ül­kemizi gururlandıracağız. Oto­motiv alanında geliştirdiğimiz VehicleVision çözümümüz çok güzel bir etki uyandırıyor. İlkle­ri yapmayı seven bir şirket ola­rak geleceğin mobilitesine ya­tırım yapacağız. Önümüzdeki beş yıllık süreç de bizi olmak is­tediğimiz liderlik rolüne adım adım taşıyacak ve bu pazarda hem ilham veren hem de tica­ri başarısını katlayarak artıran bir yapıyla exitimizin hedefiyle büyüyeceğiz. Önümüzdeki 7-10 yıllık süre içerisinde de part­nerlerimizden birine exitimizi tamamlıyor olacağız. O isim de ilk günden itibaren en güçlü he­deflerimin arasında yer alıyor.”

Benzerlerinden 40 kat daha fazla renk ayırt ediyor

Şu an çözümlerinin Kuzey Amerika, Avrupa ve Ortadoğu bölgesindeki sistem entegratörleri, partnerler ve geliştiriciler tarafında büyüdüğünü kaydeden Tannur, “Biz 430 milyar dolar olan bu pazarın 0.005’ini hedefliyoruz. Mobil uygulamamız 50’den fazla ülkeden kullanıcılara sahip. Dünya devi iki şirket olan Microsoft ve Nvidia da partnerlerimizin arasında yer alıyor. From Your Eyes’te 20 milyondan fazla görsel veri kullanarak eğitilen yapay zekâ modelinin beslendiği veri setinde 1500’den fazla görsel kategorisi yer alıyor. Doğruluk oranı %98 ile endüstrinin %8 üzerinde. Görselleri 4 milisaniye hızla normalden iki kat daha hızlı tanıyor ve 865 farklı rengi ayırt etmesi yönüyle benzerlerinden 40 kat daha fazla rengi ayırt ediyor” dedi.

"Yatırımcı arayışımda cam tavanlarla karşılaştım"

Girişim dünyasına adım attığı ilk günlerde yatırımcılara görme engelli bir lider olarak kendisini kabul ettirmekte zorlandığını dile getiren Zülal Tannur, “İlk yatırımımızı otomotiv alanındaki önemli bir melek yatırımcıdan aldıktan sonra gerekli olan yatırımı tamamlayabilmek adına dokuz ay boyunca birçok yatırımcıyla görüştüm. Bunlar farklı sektörlerde en çok bilinen yapılardı ve hemen hemen hepsinde ciddi bir cam tavanla karşılaştım. Genç, kadın ve en önemlisi görme engelli bir lider olmam teknolojilerimizi görmemelerine sebep oluyordu sanki.

Teknolojilerimizi anlamalarını sağlarken aslında anlaşılmayan noktanın ürettiğimiz teknolojilerden öte aşamadığımız eşiğin insanların önyargıları olduğunu gördüm” diye konuştu. Tannur, Microsoft Imagine Cup’ta dünya şampiyonu olduktan sonra 100 bin dolar ödül ve Microsoft’un dünya CEO’su Satya Nadella’dan mentörlük aldığını hatırlatarak, o süreçte kendisine ‘sizin gibi teknolojilere dünyamızın ihtiyacı var ve sen böyle bir dünya ilkinin lideri olarak diğer insanları ikna etmek için çaba sarf etmek zorunda değilsin. Burada hepimiz seni, teknolojinizi ve ürettiğiniz değeri çok seviyor ve sonuna kadar destekliyoruz” deyince bütün zorlanmaların uçup gittiğini paylaştı.

100'den fazla mentörle görüştü

Tannur, Türk Telekom Ventures PİLOT’un 12. dönem girişimlerinden biri olarak 100’den fazla mentorlük görüşmesi gerçekleştirdiğini anlatarak, “Alanında uzman kişilerin verdiği eğitimlere katıldık, program kapsamında yaptığımız mentörlük görüşmeleri sonucu kurumsal firmalarla iş birlikleri yaptık. Aynı dönemdeki diğer girişimcilerden, mentörlerimizden ve Türk Telekom Ventures PİLOT ekibinden çokça beslendik. Amerika’ya açılış sürecimizin ilk adımlarına tanıklık etmeleri bizim için önemliydi. Sağlam adımlarla temelleri attık” diye konuştu.