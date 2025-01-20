Cam tavanları yıktı dünyanın 'gözü'ne Girdi
Yapay görme teknolojileri alanında Türkiye’yi dünyada temsil eden girişim From Your Eyes ve NeuroVision AI Tech’in kurucusu Zülal Tannur, Nvidia ile partnerlik müjdesi verdi. “2025 bizim yılımız olacak” diyen Tannur, yatırım dünyasında karşılaştığı cam tavanları nasıl yıktığını anlattı.
Sevilay ÇOBAN
Girişim hikâyesini anlatmaya “Az gören bir çocuk olarak doğdum” diye başlasa da 24 yaşına sığdırdıkları pek çok kişinin tüm hayatı boyunca göremeyeceği kadar çok zenginliğe sahip. Zülal Tannur’un bu zenginliğinin parasal karşılığı hesap edilebilirse de aslolan görme yetisini yitiren kişilerin hayatlarındaki etkisinin bütün bunların ötesine geçmiş olması.
10 yaşına kadar yüzde 5’in altındaki görme düzeyi nedeniyle dünyaya bilgisayardan bakmayı öğrenen Tannur, görme yetisini tamamen kaybettikten sonra hayatını; teknolojiyi görmeyenlerin yararına geliştirmeye adadı. Yaşamının son 14 yılında da bu yolda attığı adımlar hem ulusal hem de uluslararası arenada karşılığını buldu. Merak, azim, çalışkanlık, liderlik ve ileri görüşlülük gibi özellikleri de onu son 5 yılda birbirinden değerli unvanların sahibi olmasını sağladı.
Çevreyi yapay görme yoluyla anlamlandırırken, doğruluk oranı yüzde 98’e ulaşan bir teknoloji geliştiren From Your Eyes ve NeuroVision AI Tech’in kurucu ve CEO’su Zülal Tannur, girişimcilik yolculuğunu DÜNYA Gazetesi ile paylaştı. 10 yaşından itibaren görüntü işleme teknolojilerini kullanmaya başladığını söyleyen Tannur, “Aradığım şey biyolojik görmeyi teknolojiyle gerçekleştirecek sistemlerdi ancak görüntü işleme çözümleriyle biyolojik görme arasında büyük bir boşluk vardı” dedi.
Biyolojik görüşü taklit eden yapay görme sistemi
Tannur, görüntü işleme çözümleri ve biyolojik görme arasındaki boşluğu yapay görmeyle doldurmak amacıyla kurduğu From Your Eyes’ın Nisan 2023’te Türkiye’de doğduğu kaydederek, Silikon Vadisi’ne kadar uzanan şirketinin işlevini şu sözlerle anlattı: “Temmuz 2024’te Amerika şirketimiz NeuroVision AI Tech Inc.’i kurarak ana merkezi oraya taşıdık.
Şirketlerimizde biyolojik görüşü taklit eden yapay görme sistemleri tasarlıyoruz. Edge computing (uç bilişim) ve federated learning (federe öğrenme) metodlarıyla anlık görüntü işleme ve video görüntü işlemeyi hem kişiselleştiriyoruz hem de yerel cihazlarda çalışılabilir ve öğrenebilir kılıyoruz. Çözümlerimiz, insanlardan makinelere kadar uzanan geniş bir spektrumun çevreyi yapay görme yoluyla anlamlandırabilmesini sağlıyor.”
Liseyi Şişli Terakki Vakfı Lisesi'nde tamamlayan Zülal Tannur, Boğaziçi Üniversitesi’nde başladığı akademi yolculuğuna Arizona State University’de nörobilim ve bilişsel bilimler alanında devam ediyor. 2021- 2022 döneminde Microsoft Türkiye’de ve 2023’te globalde dünyanın ilk ve tek görme engelli teknoloji elçisi olarak yetiştirilen Zülal Tannur’un elde ettiği başarılar ise şöyle:
-2020’de Microsoft tarafından ‘Teknolojiye Yön Veren Kadın Lideri’ seçildi.
-2023’te Google Women TechMaker unvanını aldı.
-2024’te TOYP Global ödüllerinde JCI tarafından dünyanın onurlandırılmaya değer on genç liderinden birisi seçildi.
-Global tanınmışlık ödüllerinde 2024’ün en kapsayıcı ve başarılı lideri olmaya hak kazandı.
- 2024’te Microsoft Imagine Cup’ta Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
Sanayi, otomotiv, havacılıkta esnek çözümler
Şirketinin çözümlerini durumsal ve durumsal olmayan olarak ikiye ayıran Tannur, “Durumsal çözümlerimizin altında akıllı ve otonom araçların kapsayıcılığını artıran VehicleVision, havalimanlarında görme engelli yolcuların bağımsızlığını görüntü işlemeyle sağlayan AeroVision ve akıllı gözlüklerle de entegre olarak çalışan FYE mobil uygulaması yer alıyor. Durumsal olmayan çözümlerimiz arasında da hem şirketlere hem de geliştiricilere sunduğumuz yapay zekâ modellerimiz ve API’larımız yer alıyor. Çözümlerimiz sayesinde kurumlar ve geliştiriciler kendi yapay görme çözümlerini geliştirebiliyor ve esnek şekilde kullanıyor” diye konuştu.
CES dönüşü Nvidia ile partner oldu
Geçen günlerde düzenlenen ve dünyanın en önemli teknoloji organizasyonlarından biri olan CES’e ikinci kez katıldığını anlatan Tannur, “CES 2025 bizim için oldukça verimliydi. 80’nin üzerinde firmayla görüştük. Bunlar arasında Suzuki, Hyundai, Google’ın otonom aracı Waymo ve otomotiv partner ağı Magma International gibi önemli görüşmeler yer alıyor.
Güney Kore İnovasyon Enstitüsü ile bir partnerliğe CES’in ikinci günü başladık. Nvidia partnerliğimiz CES dönüşünde onaylandı ve Nvidia’in Inception programı bağlamında bir Nvidia partneri olarak otomotiv pazarında satış, pazarlama ve yatırım alanlarında birlikte ilerleyeceğiz. Şu an özellikle yatırım turundaki önceliklerimizin peşinden koşuyoruz” ifadelerini kullandı.
“2025 bizim yılımız olacak”
“2025 bizim yılımız olacak. Bu yıl yatırım, bolca partnerlik ve satış haberlerini duyuracağız” diyen Zülal Tannur, hedeflerini şu sözlerle ifade etti: “Silikon Vadisi’nin büyüyen genç girişimlerinden biri olarak ülkemizi gururlandıracağız. Otomotiv alanında geliştirdiğimiz VehicleVision çözümümüz çok güzel bir etki uyandırıyor. İlkleri yapmayı seven bir şirket olarak geleceğin mobilitesine yatırım yapacağız. Önümüzdeki beş yıllık süreç de bizi olmak istediğimiz liderlik rolüne adım adım taşıyacak ve bu pazarda hem ilham veren hem de ticari başarısını katlayarak artıran bir yapıyla exitimizin hedefiyle büyüyeceğiz. Önümüzdeki 7-10 yıllık süre içerisinde de partnerlerimizden birine exitimizi tamamlıyor olacağız. O isim de ilk günden itibaren en güçlü hedeflerimin arasında yer alıyor.”
Benzerlerinden 40 kat daha fazla renk ayırt ediyor
Şu an çözümlerinin Kuzey Amerika, Avrupa ve Ortadoğu bölgesindeki sistem entegratörleri, partnerler ve geliştiriciler tarafında büyüdüğünü kaydeden Tannur, “Biz 430 milyar dolar olan bu pazarın 0.005’ini hedefliyoruz. Mobil uygulamamız 50’den fazla ülkeden kullanıcılara sahip. Dünya devi iki şirket olan Microsoft ve Nvidia da partnerlerimizin arasında yer alıyor. From Your Eyes’te 20 milyondan fazla görsel veri kullanarak eğitilen yapay zekâ modelinin beslendiği veri setinde 1500’den fazla görsel kategorisi yer alıyor. Doğruluk oranı %98 ile endüstrinin %8 üzerinde. Görselleri 4 milisaniye hızla normalden iki kat daha hızlı tanıyor ve 865 farklı rengi ayırt etmesi yönüyle benzerlerinden 40 kat daha fazla rengi ayırt ediyor” dedi.
"Yatırımcı arayışımda cam tavanlarla karşılaştım"
Girişim dünyasına adım attığı ilk günlerde yatırımcılara görme engelli bir lider olarak kendisini kabul ettirmekte zorlandığını dile getiren Zülal Tannur, “İlk yatırımımızı otomotiv alanındaki önemli bir melek yatırımcıdan aldıktan sonra gerekli olan yatırımı tamamlayabilmek adına dokuz ay boyunca birçok yatırımcıyla görüştüm. Bunlar farklı sektörlerde en çok bilinen yapılardı ve hemen hemen hepsinde ciddi bir cam tavanla karşılaştım. Genç, kadın ve en önemlisi görme engelli bir lider olmam teknolojilerimizi görmemelerine sebep oluyordu sanki.
Teknolojilerimizi anlamalarını sağlarken aslında anlaşılmayan noktanın ürettiğimiz teknolojilerden öte aşamadığımız eşiğin insanların önyargıları olduğunu gördüm” diye konuştu. Tannur, Microsoft Imagine Cup’ta dünya şampiyonu olduktan sonra 100 bin dolar ödül ve Microsoft’un dünya CEO’su Satya Nadella’dan mentörlük aldığını hatırlatarak, o süreçte kendisine ‘sizin gibi teknolojilere dünyamızın ihtiyacı var ve sen böyle bir dünya ilkinin lideri olarak diğer insanları ikna etmek için çaba sarf etmek zorunda değilsin. Burada hepimiz seni, teknolojinizi ve ürettiğiniz değeri çok seviyor ve sonuna kadar destekliyoruz” deyince bütün zorlanmaların uçup gittiğini paylaştı.
100'den fazla mentörle görüştü
Tannur, Türk Telekom Ventures PİLOT’un 12. dönem girişimlerinden biri olarak 100’den fazla mentorlük görüşmesi gerçekleştirdiğini anlatarak, “Alanında uzman kişilerin verdiği eğitimlere katıldık, program kapsamında yaptığımız mentörlük görüşmeleri sonucu kurumsal firmalarla iş birlikleri yaptık. Aynı dönemdeki diğer girişimcilerden, mentörlerimizden ve Türk Telekom Ventures PİLOT ekibinden çokça beslendik. Amerika’ya açılış sürecimizin ilk adımlarına tanıklık etmeleri bizim için önemliydi. Sağlam adımlarla temelleri attık” diye konuştu.