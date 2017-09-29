CarreforSA'ya mağaza devri izni

29 Eylül 2017

CarrefourSA, 12'si Migros, 8'i Tesco Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın demirbaş ve kira sözleşmelerinin devri işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer aldı.

Açıklamada, "Şirketimiz tarafından 2 Ağustos tarihinde yapılmış, 'Elden Çıkarma Sözleşmesi'nin akdedilmesi konusundaki özel durum açıklamasına konu olan, 12'si Migros, 8'i Tesco Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın demirbaş ve kira sözleşmelerinin şirketimize devri işlemine Rekabet Kurumu'nun 28 Eylül tarihli yazısı ile izin verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA