CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin devir işlemleri tamamlandı

Value Solution Partners (VS Partners) tarafından yönetilen CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin mülkiyet devri gerçekleştirildi.

100 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu, 60 bin metrekare kiralanabilir alanıyla 146 mağazayı bünyesinde barındıran ve mülk değeri 250 milyon dolar olan merkezin satışına ilişkin işlemler, Aerium-Bainbridge, VS Partners, Cefic ve AK Yatırım'ın temsilcileriyle yürütüldü.

Atış Grup'un gerçekleşen bu mülkiyet devri işlemiyle kente farklı projeler kazandıracağı belirtildi.