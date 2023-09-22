CarrefourSA Mutfak online yemek sektörüne girdi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, CarrefourSA Mutfak’la organize gıda perakende sektöründe online yemek siparişi hizmetine başladı.

2017 yılından bu yana Lezzet Arası restoranlarıyla tüketicilere market fiyatına gastronomi sunan CarrefourSA, yeni yatırımı bünyesinde yer alan BigBowl, Burger Four, Fried Day Chicken, Hasan Usta Köftevi, L’atelier, Le Penne, Pizza Poli, Sushi Four, Tarihi Kazancı Pilavcısı ve Urla Balıkçısı olmak üzere salatadan deniz ürünlerine kadar 10 farklı markayla paket servis hizmeti vermeye başladı.

Organize gıda perakende sektöründe önde gelen firmalardan olan CarrefourSA, 55 ilde 950’den fazla mağazası, 11 bine yakın çalışanı ve 14 deposuyla müşterilerine üreticiden ürün tedariki yapıyor. Yeme içme sektöründeki çalışmalarını da hızlandıran marka, 30’uncu yaşını “yenilenmeler, yatırımlar ve yenilikçi iş modelleriyle büyüme yılı” ilan etti.

İzmir, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da yatırım yapılacak

CarrefourSA Mutfak hizmetini ilk olarak İstanbul’da başlattıklarını, yıl sonuna kadar İstanbul’daki bulut mutfak sayısını 4’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “İçerenköy’de 1993 yılında ilk mağazamızı açtığımızdan bu yana önemli dönüşümlerden geçtik.

Dönüşüm yolculuğumuzun odağında yer alan yeni nesil market vizyonuyla 30’uncu yılımızı yeni yatırımlar ve yeni iş modelleriyle kutlamaya devam ediyoruz. 2020’de hayata geçirdiğimiz bayilik sisteminde girişimci ve küçük esnaflarla büyümeye devam ederken, aynı zamanda bu yıl yatırım yaptığımız HORECA alanında da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Antalya’da temmuz sonunda açtıkları 4 bin metrekarelik CarrefourSA Profesyonel depolarıyla otel, restoran ve kafelere verdikleri hizmeti üst seviyelere taşıdıklarını ifade eden Kartallıoğlu, “Bodrum’da ilk CarrefourSA Profesyonel mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Henüz yolun başındayız ancak güçlü bir şekilde girdiğimiz bu alanda da hızlı bir büyüme yakalamayı ön görüyoruz” diye konuştu.

Pazar her geçen yıl büyüyor

Yeme-içme alanında marka olarak Lezzet Arası restoranlarıyla farklı şehirlerde yatırımlarının sürdüğünü hatırlatan Kartallıoğlu, “Lezzet Arası restoran konseptimizle sektörümüzde yeme içme alanında yakaladığımız bu başarıyı şimdi de online yemek siparişiyle, CarrefourSA Mutfak’a taşımaya karar verdik. Global bulut mutfak pazarının tüm dünyada yaygınlaştığını ve büyük bir pazara dönüşüyor.

Precedence Research tarafından Global Bulut Mutfak araştırmasına göre pazarın global büyüklüğü 2022'de 57.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 2032'de ise bu rakamın 174.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de de pazar her geçen gün büyüyor. Yeme içme sektöründeki bu dönüşüm, organize gıda perakende tüketicisinin tercihleri ve deneyimlerinin de her geçen gün değişiyor. Biz de şirket olarak bu dönüşümlerin bir parçası ve öncüsü olmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Siparişler e-pazar'dan verilecek

Tüketicilerin sofralarına şimdi de profesyonel şefler tarafından hazırlanan yemeklerle misafir olduklarını Kartallıoğlu, CarrefourSA Mutfak’ta müşterilerin hizmetine hazır hale getirdikleri menülerde yer alan yemeklerin tamamı da günlük ve taze olarak hazırlandığını söyledi. Kartallıoğlu, müşteriler online yemek siparişi platformları olan Getir Yemek, Trendyol ve Yemeksepeti’nden sipariş verebildiklerini aktardı.