Casper "Bilgisayar Sektörü" kategorisinde birinci olarak Tech Brands Turkey ödülünü aldı

Casper, üst üste dördüncü kez "Bilgisayar Sektörü" kategorisinde birinci olarak Tech Brands Turkey ödülünün sahibi oldu. Casper'dan yapılan açıklamaya göre, teknoloji, inovasyon, dijital ve pazarlama sektörünün liderlerini bir araya getiren, Türkiye'nin teknoloji tabanlı ödülü Tech Brands Turkey araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada jüriyi tüketiciler oluştururken, Türkiye'nin en teknolojik markaları 12 ilde NielsenIQ Türkiye’nin yaptığı araştırmayla belirleniyor.

Tüketicilerin verdiği oylarla seçiliyor

Akaryakıttan bilgisayara, inşaattan sağlık alanına kadar toplamda 43 farklı kategoride marka tüketici algısının ölçümlendiği araştırmada ödüllendirilen teknolojik markalar, herhangi bir başvuru olmadan açık uçlu sorulara Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar doğrultusunda seçiliyor.

Türkiye'nin en teknolojik markaları, Nielsen Türkiye'nin kontrolünde 21 Aralık 2022 – 2 Ocak 2023 tarihleri arasında Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1, C2 SES grubundan 1000 kişi ile online anket yöntemi kullanılarak belirlendi.

Ankete katılanların erkek kadın oranı aynı iken, çalışma 15-64 yaş arasındaki tüketicilere sorulan sorulara verilen cevaplar doğrultusunda gerçekleştirildi. Bu çerçevede Tech Brands Turkey'in 2022 yılı Bilgisayar Sektörü kategorisinin birincilik ödülünü bu yıl da kazanan Casper, böylece ödüle üst üste dördüncü kez sahip oldu.

Üst üste dördüncü kez sahip oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, ödülü üst üste dördüncü kez almaktan yaşadıkları mutluluğa işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüketiciler tarafından bilgisayar sektöründe lider marka olarak görülmek ve bunun peş peşe kanıtlanması paha biçilemez bir mutluluk. Türkiye'nin en büyük bilgisayar üreticisi olarak sektördeki lider marka konumumuzu korumaya devam ediyoruz ve bundan sonraki süreçte gerçekleştireceğimiz çalışmalarla liderliğimizi sürdüreceğiz.

Casper olarak başarımızın altında kullanıcıyı en iyi tanıyan markalardan biri olmamız, tüketicimizin ihtiyaç duyduğu cihazları onlara özel tasarlayıp sunabilmemiz ve müşteri memnuniyetini ticari kaygıların önünde tutmamız gibi önemli unsurlar yatıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet geliştirme vizyonu ile çalışan ekibimizle teknoloji severlere ihtiyaç duydukları cihazları her zaman iyi kalite ve fiyatla sunmaya ve tüketici dostu marka olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz."