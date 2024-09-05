Çelebi Havacılık'ın bulut sağlayıcısı tercihi: Amazon

Çelebi Havacılık, söz konusu anlaşma ile Üretim Dışı (Non-Prod) uygulamaları ve veri tabanı iş yüklerini bir hafta içerisinde, Üretim (Prod) ve Afet Yönetimi (DR) ortamlarını ise başarılı test sonuçlarının ardından AWS üzerinde çalıştırmaya başladı. Şirket, AWS’in EDR (Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) servisi ile Hindistan’da sunduğu Afet Yönetimi (DR) hizmetlerini 5 günde devreye aldı. Başka yöntemlerle yürütüldüğünde bir ayda tamamlanabilen bu sürecin AWS hizmetleri sayesinde çok daha hızlı gerçekleşmiş olduğunu bildirdi.

Çokgör: Sektörün gelişimini desteklemeye önem veriyoruz

Çelebi Havacılık Global IT Service Manager Tanju Çokgör, “Sadece sektörün kilit bir paydaşı olmak değil sektörün ilerlemesini ve gelişmesini desteklemek de bizim için önemli. Küresel havacılık ortamındaki hızlı teknolojik dönüşümlere ve hem havayollarının hem de yolcuların artan beklentilerine yanıt olarak stratejik dijitalleşme girişimlerine odaklanıyoruz. Çelebi Havacılık olarak, yalnızca operasyonel performansımızla değil aynı zamanda değerleriyle, ilkeleriyle, insana ve çevreye olan bağlılığıyla öne çıkan bir şirket olduğumuza inanıyorum”dedi.

Bir sonraki adım: Amazon EMR’ı denemek

Analitik ve yapay zeka alanındaki çalışmalarını da sürdüren Çelebi Havacılık, bir sonraki adım olarak şirket içinde herkesin doğal dilde sorular sorarak etkileşimli panolar yoluyla inceleme yapmasını veya makine öğrenimi desteğiyle aykırı değerleri otomatik olarak arayıp verilerini anlamasını sağlayan Amazon QuickSight Q, altyapı modelleriyle üretken yapay zeka uygulamaları oluşturmanın ve ölçeklendirmenin en kolay yolu olma özelliğini taşıyan Amazon Bedrock ile büyük veriyi ve iş yüklerinin kolayca çalıştırılmasını ve ölçeklendirilmesini sağlayan Amazon EMR’ı da denemeyi planlıyor.