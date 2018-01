Cem Boyner: 2018'den beklentimiz fevkalade pozitif

22 Ocak 2018

Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner, 2017 Perakende Güneşi Ödülleri'nin sahiplerinin gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında yaptığı konuşmada, Boyner Grup tarafından yaklaşık 2,5 yıl önce hayata geçirilen Hopi'den bahsetti.

Boyner'in yeni icadı olarak tanımladıkları Hopi'nin her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Boyner, geçen yıl Hopi ile 1,75 milyon ayakkabı, 1 milyon pantolon, 1 milyon tişört satıldığını bildirdi.

Boyner, Black Friday'de Hopi üzerinden 27 otomobil satıldığını, aralık ayında on binin üzerinde piyango biletinin satışının yapıldığını kaydederek, 2018'de 300 milyon litre akaryakıt satmaya programlandıklarını aktardı.

Perakendenin sadece perakende olmaktan uzun süredir çıktığını belirten Boyner, internetle birlikte alışveriş dalgasının mağaza dışına çıktığını, mobille birlikte her yerin ve her saatin perakendenin yeri ve saati olduğunu anlattı.

Boyner, üye müşterileri ve markaları arasındaki ilişkiyi 24 saat kesintisiz sürdürmek istediklerini kaydederek, "Çok büyük planlarımız var. Datayı çok daha akıllı kullanabilmek. Yapay zeka ile kullanma becerimizi katlamak istiyoruz. Katladığımız zaman çok daha anlamlı ilişkiler kurabileceğiz müşterilerimizle." diye konuştu.

"Sektör, 2018'i iyi geçirmek için hazırlıklı"

Cem Boyner, Hopi'nin hızla büyüyeceğini kaydederek, 9 milyon e-mail, 12 milyon cep telefonu yoluyla müşterilerle ilişki kurduklarını, mevcut verilerin önlerinin çok açık olduğunu gösterdiğini söyledi.

Boyner, 2018 ekonomiden ve perakende sektöründen 2018 için ne gibi beklentileri olduğuna ilişkin soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl büyümeler sert ve güçlü oldu. Perakendeci aslında fırtına kaptanıdır, sakin su kaptanı değildir. Dolayısıyla hazırlıklar her zaman çok iyi yapılmıştır. Her türlü sürprize çok hazır sektördür. 2017'de çok hızlı bir büyüme yaşadık. 2018'de temkinli olmakla birlikte fevkalade pozitif bir beklenti olduğunu söylemem lazım. Tedbirli diyorum çünkü bu coğrafyada hiçbir veriye sonsuza kadar kalıcı diye bakmayız. Her an değişebilir biz de kendimizi buna adapte ederiz. Yeni bir formül ve tedbirle büyümeyi ve genişlemeyi garantilemeye çalışırız. 2018 için dikkatli, tedbirli ama pozitifiz."

"Türkiye'de çok ekmek var"

Boyner, 2017'nin 2016 gibi çok zor bir yıldan sonra başladığını kaydederek, sektörün 2018 için son derece hazırlıklı olduğunu bildirdi.

İyi bir yılın ardından yeni seneyi konuştuklarını dile getiren Boyner, sektörün 2018 yılını iyi geçirmek için tedbirli ve hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Boyner, yatırımcıların yurt dışına yatırıma yönlendiğine dair bir soruya karşılık, şunları söyledi:

"Türkiye pazarının doyum noktasına geldiğini düşünmüyorum. Türkiye'de çok ekmek var, çok dinamik nüfus var, yaşam kalitesini iyileştirmek isteyen milyonlarca nüfus var. Yapılan her iyi işin bu ülkede mutlaka karşılığı var. Ancak açıkçası yurt dışı için çok doğru, çok stratejik bir zaman olduğunu da hepimiz kabul ediyoruz. Yurt dışında fırsatlar var, bunları değerlendirmek hatta zorlamak için de çok doğru bir zaman. Sektörün yurt dışına 2018'de, 2019'da daha hızlı açılacağını bekleyebiliriz."

"Hopi ile 2017'de 4 milyar liralık alışveriş yapıldı"

Hopi Genel Müdürü Onur Erbay ise 2015 Nisan'da Hopi'yi hayata geçirdiklerini belirterek, 2,5 senede 5,6 milyon kullanıcıya ulaştıklarını, bu yılki hedeflerinin 7,5 milyon kullanıcı olduğunu söyledi.

Şu anda sahip oldukları 130 üye iş yeri sayesinde Hopi'nin 6 bin lokasyonda kullanılabildiğini dile getiren Erbay, 2017'de Hopi üzerinden 4 milyar TL'lik alışveriş yapıldığını aktardı.

Erbay, Hopi ile tek seferde 60 bin liraya varan alışverişler yapılabildiğini kaydederek, uygulamanın kullanım ağının her geçen gün arttığını, 2018'in ilk 3 ayında Vestel, Tekzen ve Vatan Bilgisayar'da da olacaklarını bildirdi.

Geçen yıl Hopi ile en çok ayakkabı, pantolon ve tişört satıldığını dile getiren Erbay, alışverişlerin en çok 16.00-18.00 saatleri arasında yapıldığını anlattı.

Erbay, Hopi ile ortalama 400 lira alışveriş yapıldığını kaydederek, mobil ödeme ortalamasının 470 lira olduğunu bildirdi.

Hopi'nin 2018'de katlanarak büyüyeceğini dile getiren Erbay, üye sayısının 7,5 milyona, üye iş yeri sayısının 170'e çıkacağını bildirdi. Erbay, Hopi'nin daha fazla kullanılacağını sözlerine ekledi.

"İyi günler bizi bekliyor"

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko da sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Bizler çalıştıkça sektör büyüyor. Türkiye'nin geleceği de çok büyük. Dolayısıyla bizim için de güzel bir yıl geçti." dedi.

Sektörün büyümeye devam edeceğini dile getiren Hakko, iyi günlerin kendilerini beklediğini bildirdi.

Hakko, 2018'e pozitif baktıklarını kaydederek, ilgili soru üzerine, Vakko'nun bu yılın eylül ayında Katar'da büyük bir mağaza açacağını bildirdi

