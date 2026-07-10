Cep telefonu almanın kuralları değişiyor

Türkiye’de akıllı telefon kullanıcılarının satın alma alışkanlıkları değişiyor. Kullanıcılar artık yalnızca yeni bir cihaza sahip olmayı değil; güvenilir, erişilebilir ve ihtiyaçlarına en uygun tercihi yapmayı önemsiyor. Bu değişim, yenilenmiş elektronik pazarına olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Kullanıcılar artık yalnızca en yeni modele sahip olmayı değil, satın aldığı cihazın ekonomik karşılığını da sorguluyor. Telefonun ne kadar yeni olduğundan çok, sunduğu fayda, kullanım süresi ve bütçeye etkisi önem kazanıyor. Bu değişim, teknoloji sektöründe yeni bir tüketici profilini ortaya çıkarıyor: Mantıklı telefon kullanıcıları.

Telefon artık sadece bir cihaz değil, yönetilen bir varlık

Teknoloji ürünleri uzun yıllar boyunca yalnızca tüketilen ürünler olarak görülürken, bugün kullanıcılar satın aldıkları cihazın gelecekteki değerini de hesaba katıyor. Kullanılmayan telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların yeniden ekonomiye kazandırılması, cihazların ikinci yaşam döngüsüne dahil olması ve kullanıcıların sahip oldukları ürünleri kolayca nakde çevirebilmesi yeni tüketici davranışları arasında yer alıyor.

Yenilenmiş elektronik pazarında faaliyet gösteren Getmobil de bu dönüşüme dikkat çekerek, teknolojide sahiplik anlayışının değiştiğine vurgu yapıyor.

“Teknolojide yeni statü sahip olmak değil; doğru tercih yapmak”

Geleceğin teknolojisinin daha erişilebilir, güvenilir ve daha uzun süre değer üretebilen cihazlar üzerine kurulacağını belirten Getmobil Kurucu Ortağı Mehmet Uygun,“Uzun yıllar boyunca teknoloji sektöründe tüketiciye sürekli daha yeniye sahip olması gerektiği anlatıldı. Bugün ise farklı bir kırılma yaşıyoruz. İnsanlar artık yalnızca ne satın aldığına değil, satın aldığı ürünün değerini ne kadar koruduğuna, bütçesine nasıl katkı sağladığına ve yaşam döngüsü boyunca nasıl bir fayda ürettiğine bakıyor. Biz mantıklı telefonu yalnızca daha erişilebilir bir cihaz olarak görmüyoruz; bu yaklaşımı teknolojide daha bilinçli tüketimin ve döngüsel ekonominin yeni temsilcisi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde kazanan markalar da daha fazla ürün satanlar değil, tüketiciye daha fazla değer sunanlar olacak” dedi.

Uygun, yenilenmiş elektronik pazarının büyümesinin arkasında yalnızca ekonomik nedenlerin bulunmadığını belirterek, tüketicilerin giderek daha bilinçli tercihler yaptığını söyledi.

Yenilenmiş elektronik pazarı büyüyor

Uzmanlara göre yenilenmiş ürünlere olan ilginin artması yalnızca bütçe yönetimiyle açıklanmıyor. Özellikle genç kullanıcılar arasında sürdürülebilirlik bilincinin yükselmesi ve elektronik atıkların azaltılmasına yönelik farkındalığın artması da bu dönüşümü destekliyor.

Cihazların kullanım ömrünün uzatılması ve yeniden ekonomiye kazandırılması, hem tüketicilerin teknolojiye daha güvenli ve erişebilir koşularla ulaşmasını sağlıyor hem de elektronik ürünlerin daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde yenilenmiş elektronik pazarının büyümesini sürdürmesini ve “mantıklı telefon” yaklaşımının daha geniş kullanıcı kitleleri tarafından benimsenmesini bekliyor.