Türk Telekom’un yeni nesil çev­reci iletişim teknolojileriyle gü­neş enerjisi gibi yenilenebilir kay­naklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleş­tirildiğini kaydeden Türk Tele­kom CEO’su Ebubekir Şahin, Tür­kiye’nin dijitalleşme yolculuğuna öncülük ederken teknolojiyi toplu­ma ve çevreye değer katacak, sür­dürülebilir geleceğin anahtarı ola­rak konumladıklarını belirtti.

Son 4 yıldır sektörlerinin yatırım lideri olduklarına dikkati çeken Şahin, “Dijital geleceğin inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken her adımımızı daha yeşil, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya hede­fiyle atıyoruz. BIST Sürdürülebi­lirlik 25 Endeksi’nde yer almamız, başarılı finansal performansımı­zın yanı sıra altyapıdan veri mer­kezlerine, akıllı şehir çözümlerin­den yenilenebilir enerji kaynakla­rına yönelik yatırımlarımıza kadar tüm iş süreçlerimize yansıttığımız sürdürülebilirlik odaklı vizyonu­muzun en somut tescilidir” dedi.

Bu süreçte LSEG performansla­rını artırırken, Sustainable Fitch notlarını 3’ten 2’ye yükselttikleri­ni ve global sıralamada en üst yüz­delik dilimde yer aldıklarını akta­ran Şahin, şunları kaydetti: “CDP (Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği Programı’nda A notu­muzu koruyarak Global A Liste­si’ndeki konumumuzu güçlendir­dik, ilk defa raporlama yaptığımız Su Güvenliği Programı’nda ise A-notu aldık. Son 2 yılda gerçekleş­tirdiğimiz finansman hamleleriy­le yeşil finansman portföyümüzü 1,1 milyar dolara yükselttik. Tüm bu başarılar, sürdürülebilir büyü­me vizyonumuzun uluslararası öl­çekte de karşılık bulduğunu göste­riyor. Çevreye ve topluma duyarlı yönetim yaklaşımımız Türk Tele­kom’a uluslararası alanda duyu­lan güveni artırırken operasyonel nakit akışımız ve uluslararası fi­nansman kaynaklarına erişimimiz uzun vadeli stratejik yatırımları­mızı güvence altına alıyor.”