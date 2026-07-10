Türk Telekom CEO’su Şahin: Her adımda hedef daha yeşil ve adil bir dünya
Türk Telekom, Borsa İstanbul’da işlem gören sürdürülebilirlik performansı en yüksek 25 şirketin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne girdi.
Türk Telekom’un yeni nesil çevreci iletişim teknolojileriyle güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydeden Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna öncülük ederken teknolojiyi topluma ve çevreye değer katacak, sürdürülebilir geleceğin anahtarı olarak konumladıklarını belirtti.
Son 4 yıldır sektörlerinin yatırım lideri olduklarına dikkati çeken Şahin, “Dijital geleceğin inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken her adımımızı daha yeşil, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle atıyoruz. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer almamız, başarılı finansal performansımızın yanı sıra altyapıdan veri merkezlerine, akıllı şehir çözümlerinden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımıza kadar tüm iş süreçlerimize yansıttığımız sürdürülebilirlik odaklı vizyonumuzun en somut tescilidir” dedi.
Bu süreçte LSEG performanslarını artırırken, Sustainable Fitch notlarını 3’ten 2’ye yükselttiklerini ve global sıralamada en üst yüzdelik dilimde yer aldıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti: “CDP (Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği Programı’nda A notumuzu koruyarak Global A Listesi’ndeki konumumuzu güçlendirdik, ilk defa raporlama yaptığımız Su Güvenliği Programı’nda ise A-notu aldık. Son 2 yılda gerçekleştirdiğimiz finansman hamleleriyle yeşil finansman portföyümüzü 1,1 milyar dolara yükselttik. Tüm bu başarılar, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunu gösteriyor. Çevreye ve topluma duyarlı yönetim yaklaşımımız Türk Telekom’a uluslararası alanda duyulan güveni artırırken operasyonel nakit akışımız ve uluslararası finansman kaynaklarına erişimimiz uzun vadeli stratejik yatırımlarımızı güvence altına alıyor.”