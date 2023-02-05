Çevikoğlu: Firmalarımızı 200 bin dolarlık maliyetten kurtarıyoruz

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği, TİM, TOBB ve Ticaret Bakanlığı E-ticaret Dairesi ile yapılan görüşmeler sonrası dev e-ticaret platformunda Türk mağazasının açılması için PTT iştirak şirketi PttAVM.com’a koordinasyon görevi verildi. Çin’in en büyük e-ticaret platformları JD’nin yanı sıra Alibaba şirketi Tmall ve TikTok’un sahibi olduğu Douyin’de PttAVM mağazaları açılarak ürünler satılmaya başlandı.

Projeye dair bilgi veren PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Türkiye Premium Store adı verdiğimiz mağazaya şu anda 46 marka katılım sağladı. Bu markalardan da yaklaşık 20 tanesi aktif olarak satış yapıyor” dedi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TOBB’un yönlendirdiği önemli Türk markalarının ürünlerinin daha kolay bir şekilde Çin’de satılacağını vurgulayan Çevikoğlu, “Eti, Arzum, Ds Damat gibi birçok önemli markamız bu grup içerisinde. Türk markalarının toplu olarak yer alabildiği bir mağaza işletiyoruz” diye konuştu.

PTT Kargo ile çinli tüketiciye ulaşacağız

Ürünlerin Çin’e satış sürecini de değerlendiren Çevikoğlu, “Türkiye’nin ürünlerini PTT Kargo ile buradan götürüyor olacağız. Önce İstanbul’da depolayıp Çin’deki adrese teslim edeceğiz. Öte yandan Çin’e girmeden önce ürünleri Hong Kong’da depolama imkanımız da olacak. Pandemi nedeniyle paketlere karantina vardı. Geçtiğimiz dönemde bu karantina kalktı. Mart'tan itibaren bu süreci hızlandıracağız. Çin’de lojistik anlamda görüşmeler yapacağız. China Post ile buluşacağız. Daha hızlı ve daha uygun fiyatlı gönderilerin teslim edilmesi için görüşmelerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Firmalar tek başına girerlerse maliyet yükseliyor

Bu proje dışında bir markanın Çin pazarına tek başına girebilmesi için belli bir maliyet gerektiğinin altını çizen PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Öncelikle giriş bedeli var. Bir markanın Çin’e giriş yapabilmesi için harcaması gereken minimum miktar 150-200 bin dolar. Biz, markalara hiçbir maliyet yüklemeden bu ülkeye girmelerini sağlıyoruz. Öte yandan bu platformlarda bir mağaza açmak isterseniz, minimum 15 - 25 bin dolar depozit vererek ayrıca Trading Partner dediğimiz yerli ortağa binlerce dolar ödeme yaparak çalışmanız gerekiyor. Bu olmazsa o platformda çalışma imkanı yok. Mağaza açıp yönetebilmek için de iade adresinin yerli şirket olma zorunluluğu var. Gümrük sistemlerine erişim hakkı yerli şirketlere verildiği için yine bir maliyet kalemi olarak önünüze çıkıyor. Biz markaları ücretsiz Çin pazarına sokuyoruz. Yeter ki orada marka tescili olsun. Orada marka tescili yoksa bile onları yaptırmalarına yardım ediyoruz. Bunun için firmaların TOBB, TİM ve Ticaret Bakanlığımıza başvurmaları yeterli” dedi.

5 Yılda 500 milyon dolar pay hedefi

Daha çok Türkiye’yi temsil eden ve bilinen ürünlerin pazarda yer almasını beklediklerini söyleyen Çevikoğlu, “Şu ana kadar en çok satılan ürünler gıda ve kozmetik ürünleri. Bu ürün yelpazesi markalarımız arttıkça genişleyecek. Ticaret Bakanlığı’nın da yeni e-ihracat destekleri var. O desteklerle beraber bu sefer ciddi bir büyüme bekliyoruz. Sadece JD’de değil Alibaba’nın TMall ve Tiktok’un Douyin platformlarında da Türkiye Premium Store mağazalarımız var. Ticaret Bakanlığı, TİM, Ticaret Ataşeliğimiz ve Çin pazarına girmek isteyen markalarımızın katılımı ve desteği ile 5 yıl içinde Çin’in sınır ötesi e-ticaret pazarından 500 milyon dolarlık pay almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Çin pazarında yıllık yaklaşık 1,3 milyar kişi alışveriş yapıyor

Çin e-Ticaret pazarı yaklaşık 1.4 trilyon dolarlık bir pazar olarak dikkat çekiyor. Çin e-Ticaretinin yaklaşık yüzde 3’ü sınır ötesi gerçekleşirken bu da yaklaşık olarak 42 milyar dolarlık bir sınır ötesi Çinli tüketici talebi oluşturuyor. Ülkede en çok talep edilen kategoriler arasında elektronik, giyim, yapı market, kozmetik ve gıda ürünleri bulunuyor. Çin pazarında yıllık yaklaşık 1,3 milyar kişi ortalama bin 200 dolar alışveriş yapıyor. Çin‘in en önemli e-ticaret şirketleri Tmall (Alibaba) ve JD Çin e-ticaret pazarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Hem TMall hem de JD, sınır ötesi e-ticaret için ayrı platform ve organizasyonlar kurarak Türkiye dahil pek çok ülkeden Çin’e e-ihracat satışını destekliyor. Sosyal e-ticaretin büyümesi ile birlikte TikTok da Douyin olarak Çin pazarında e-ticarete girerek önemli bir ivme kazandığı belirtiliyor.