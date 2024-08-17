Chery, 2023 yılı Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporu'nu yayımladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda "İnovasyon Odaklılık" konusu kritik bir başlık olarak değerlendirildi. Rapora göre, 2023 yılında tescil ettirdiği 230 yeni patentle birlikte markanın yeni enerji, akıllı teknoloji ve geleneksel otomotiv teknolojileri dahil çeşitli alanlarda sahip olduğu patentlerin sayısı 16 bin 245'e ulaştı.

Chery, yeni enerji ve akıllı teknoloji alanlarında gelişimini hızlandırmak amacıyla beş yıl içinde 100 milyar yuan yatırım yapmayı planlıyor.

Marka, enerji verimliliği, akıllı kabin teknolojisi ve diğer alanlar için disiplinler arası inovasyon konusunda işbirliği yapmak üzere 8 ortak inovasyon araştırma enstitüsü kurdu.

Bu girişim, inovatif sonuçların dönüşümünü hızlandırmayı, tamamlayıcı avantajlar ve ortak faydalar elde etmeyi amaçlıyor.

Chery ayrıca, çipler, elektrikli hareket sistemleri, akıllı kabinler ve otonom sürüşle ilgili girişimler çerçevesinde otonom sürüş ve geleceğin ulaşımları gibi alanlara odaklanan 300'den fazla laboratuvarı kurma sürecini de ilerletecek.

2023 Chery ESG Raporu, şirketin, teknolojik inovasyon, sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal yönetişimdeki olağanüstü başarılarını ve gelecek planlarını detaylandırıyor.

Chery, otomotiv endüstrisi için birlikte parlak bir gelecek yaratmak amacıyla küresel bilgelik ve güçten yararlanarak teknolojik inovasyonun temel ilkelerini desteklemeye devam edecek.