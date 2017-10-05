Ciroyu katlayan Biletall.com, en hızlı büyüyen şirketler listesinde

05 Ekim 2017

Anadolu'nun ortasından yola çıkarak dünyaya bilişim hizmeti veren biletall.com uluslararası arenaya oynuyor. TÜBİTAK destekli ‘ Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Projesi' ile 2006 yılında hizmete başlayan ‘biletall.com', online seyahat bileti tedariki konusunda yurtiçinde ve yurtdışında hizmet veriyor.Son 5 yılda cirosunu 45 kat artıran firma, TOBB'un öncülüğünde hazırlanan 2015 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde 27. sırada yer aldı. Firma, 2017 yılı sonunda 2016 yılına göre yüzde 50 büyümeyi hedefliyor.

Firmalarının 11 yıl önce sektördeki fırsatı görmeleri ile ‘biletall.com'un kurulduğunu söyleyen Biletall CEO'su Yaşar Çelik , "Böyle bir site kurma fikri 28 yıldır şehirlerarası otobüs firmalarına yazılım hizmeti sağlayan grup şirketimiz İpek Bilgisayar'ın bu alandaki fırsatı görmesiyle ortaya çıktı. Sektörün online bilet satışı noktasında çok gerilerde olması ve ilerleyen yıllarda e-ticaretin gelişmesiyle insanların bu konuda taleplerinin artacağını öngördük. Şehirler arası otobüs bileti satış amacıyla başlayan girişimimize zamanla uçak, tren ve gemi gibi diğer seyahat kanalları da dahil oldu. Bu çerçevede Biletal kuruldu.Kurduğumuz sistem ile hem kendimiz kaliteli bir online satış hizmeti sağlıyoruz hem de bilet satışı noktasında hizmet vermek isteyen içinde önemli şirketlerin de bulunduğu sitelere alt yapı hizmeti sağlıyoruz"şeklinde ifade etti.

Dünyanın seyahat noktalarını Kayseri'de birleştiren Biletall ,2017 yılı itibariyle ürün sepetinde Türkiye geneli 160'ın üzerinde otobüs firmasının biletleri, 500'ün üzerinde yurt içi ve yurt dışı havayolu firmasının biletleri, BUDO ve İDO ile ulaşım biletleri bulunuyor.

56 bin müşterisi ile gerçekleştirdiği "Türklerin Seyahat Alışkanlıkları Araştırması" anketinin sonuçlarını aktaran Çelik, "Türklerin seyahat alışkanlıklarını ortaya koymak üzere yolcularımıza bilet alırlarken mini bir anket uyguladık" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"En çok iş amaçlı seyahat ediyoruz"

Çelik, "Yaptığımız araştırmaya göre, seyahatlerin yüzde 43'ü iş amaçlı. Yüzde 28'lik kısım ise eğitim amaçlı seyahat edenleri oluşturuyor. Yüzde 17'si ise eğlence amaçlı tatili tercih ediyor. Yüzde 12'si ise seyahat amacını belirtmek istemedi" dedi.

Türklerin seyahate yalnız çıkmayı daha çok tercih ettiğini söyleyen Çelik, "Anket katılımcılarının yüzde 72'si yalnız seyahat etmeyi tercih ediyor. Sadece yüzde 6'lık kesim arkadaş grubu ile seyahat ediyor. Öte yandan genç çift olarak seyahate çıkanların oranı yüzde 10, ailece seyahat edenlerin oranı yüzde 9, olgun çiftlerin oranı ise yüzde 3. Katılımcıların yüzde 54'ü yılda en az 1 kez tatile çıkarken yüzde 26'sı yıl içinde tatile çıkmadıklarını, yüzde 20'si ise en az 2 ila 3 kez tatil yaptıklarını belirtti" diye söyledi.

"En uygun uçak bileti Pazar günü satılıyor"

Uçakla seyahat eden yolcuların en çok dikkat ettiği konuların başında ucuz uçak biletini tercih ettiklerini belirten Çelik, " Özellikle yılbaşı, resmi tatiller ve yaz döneminde bilet fiyatları oldukça pahalı oluyor. Uygun uçak biletini satın alabilmek için sabah yerine akşam uçuşlarına rezervasyon yapmalarını öneriyorum. Uçuşunuz yurt içine olacaksa cuma günleri uçak bileti almaktan kaçının. 2016'da en pahalı yurt içi uçak bileti Cuma günleri satıldı. Pazar sabah saatleri ise ucuz uçak bileti bulmak için en ideal gün. Yurt dışına seyahat etmeyi planlıyorsanız en az 2 ay öncesinden rezervasyon yaptırarak en iyi uçuş teklifini yakalayabilirsiniz. Yurt dışına bilet almak için en doğru zaman Ocak ayı. Yaptığımız analizlere göre en ucuz yurt içi uçak biletleri Mart ayında satılırken, en pahalı yurt içi biletleri Ağustos ayında satıldı"diye konuştu.





