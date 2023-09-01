Citi, Türk Hava Yolları'nın hedef fiyatını güncelledi!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Citi, THY için hedef fiyatını 185 TL’den 355 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Haber Merkezi
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2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Daha önce 14 aracı kurum da Türk Hava Yolları'nın hisse fiyatını güncellemişti.
Citi, THY için hedef fiyatını 185 TL’den 355 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.