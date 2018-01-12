Coca Cola İçecek'in satış hacmi arttı
Coca Cola İçecek'in konsolide satış hacmi 2017'de yüzde 4,1 arttı. Türkiye satışları yüzde 3,3 ile son 5 yılın en yüksek büyümesini kaydetti.
Coca Cola İçecek, 2017 yılı gerçekleşmelerini açıkladı.
KAP'ta yer alan açıklamaya göre, şirketin konsolide satış hacmi geçen yıl yüzde 4,1 arttı.
Gazlı içecekler (yüzde 3,3 artış), gazsız içecekler (yüzde 8,5 artış) ve çay kategorisi (yüzde 20,9 artış) hacim artışına katkı sağlarken; su kategorisinde hacim yüzde 3,2 düştü.
Şirketin Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmi içindeki payı 2016'daki yüzde 51 seviyesinden yüzde 50'ye geriledi.
Öte yandan 2017 yılında Türkiye operasyonlarında satış hacmi yüzde 3,3 ile son 5 yılın en yüksek büyümesini kaydetti. Uluslararası operasyonlarda satış hacmi ise Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan ve Irak pazarlarındaki büyümeyle yüzde 4,9 artış gösterdi. Pakistan'da satış hacmi yüzde 3,5 büyüdü.