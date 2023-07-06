Çocukların okul arkadaşı ZOOZY

Hayvan sevgisini sürekli hale getirmeyi ve çocukların okul heyecanını özel tasarımlarla eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan ZOOZY, her zaman olduğu gibi yeni yılda da çocukların vazgeçilmez okul arkadaşı olacak. Üstelik çekçekli ZOOZY Okul Çantaları ile okullar, tatiller çocuklar için daha keyifli olacak.

Çocuk çantaları denildiğinde akla gelen ilk marka olan ZOOZY, ilk satış mağazasını Haziran 2023 de Mecidiyeköy'de hizmete açtı. Açıldığı günden beri çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi gören Zoozyshop/Kidsium’da markanın tüm ürünlerini bir arada bulmak artık daha kolay. Üstelik açılışa özel tüm ürünlerde net yüzde 20 indirim müşterileri bekliyor.

Çocuk sağlığını ön planda tutarak üretimini gerçekleştiren ZOOZY, aileler tarafından da özellikle tercih ediliyor. Yüzde 100 yerli üretim olan ZOOZY Okul Çantalarının üretiminde, sağlığa zararlı hiçbir madde kullanılmamaktadır. Zararlı plastik, plastik baskı ve fıtalat yerine, gerçekliği artırma adına nakış ve üç boyutlu özel kumaşlar kullanılarak Türk Tasarımcılar tarafından tasarlandı ve Türkiye’de üretilmektedir.