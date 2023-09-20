COLIN’S Jeans Fest’in 12. yıldönümü kutlandı

Sırma TÜRE

İlk adımları Türkiye’de atılan ve bugün dünyanın 10 ülkesinde eş zamanlı gerçekleşen COLIN’S Jeans Fest’in yıldönümü İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Babylon Bomonti’de gerçekleşen partide COLIN’S Jeans Fest’in 12 yıldır moda tutkunlarıyla kurduğu bağın altı çizildi ve her geçen yıl daha da büyüyerek yoluna devam ettiği vurgulandı.

Festival 2 Ekim'e kadar devam edecek

2011 yılında Türkiye'de başlayan ve dünyaya yayılarak aralıksız devam eden global alışveriş kampanyası COLIN’S Jeans Fest, bu sene Türkiye dışında Rusya, Ukrayna, Romanya, Belarus, Fas, Gürcistan, Mısır, Irak ve Sırbistan'ta da gerçekleşiyor. 7 Eylül’de başlayan ve 2 Ekim’e kadar devam edecek olan alışveriş festivali, “Bu senin festivalin, burada başrol sensin” mottosuyla jean severlere özel indirimler ve fırsatlar sunuyor.

Modanın, eğlencenin ve birlikteliğin merkezde olduğu etkinlikte, davetliler tasarım atölyesinden pop-up mağazaya, konserden görsel şovlara kadar çeşitli deneyimler yaşadı. Etkinlik alanının jeanlerle özel olarak tasarlandığı partide, Nohut Ege’nin konuklara hediye edilen jean’leri kişiselleştirerek gerçekleştirdiği tasarım atölyesinde keyifli anlar yaşayan davetliler, Dans Fabrika gösterisinin ardından, Mert Demir konseri ve DJ Yaz Yüceil'in müzikleriyle sonbahara merhaba dediler.

Moda dünyasının önde gelen isimleri, tasarımcılar, stil ikonları ve sosyal medya fenomenlerinin yoğun ilgi gösterdiği “denim” temalı partide, birbirinden yaratıcı kombinler göz kamaştırdı. COLIN’S Jeans Fest partisine katılan ünlü isimler arasında Hazal Kaya, Cansel Elçin, Anıl Altan, Yasmin Erbil, Yasemin Şefik, İlker Kızmaz, Eren Hacısaliğoğlu, Serhat Osman Karagöz, Uğur Kurul, Doğukan Polat, Halil İbrahim Göker, Buse Sinem İren, Atakan Işıktutan, Serkan Tınmaz, Serhan Onat, Ulvi Kahyaoğlu yer aldı.