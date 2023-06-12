Credit Suisse'in satın alınma işlemi tamamlandı

Neue Zuercher Zeitung gazetesine göre UBS, Credit Suisse’in satın alınması sürecini resmi olarak tamamadığını duyurdu.

UBS’in resmen Credit Suisse’i devralması böylece tamamlanırken, UBS yöneticilerinin Credit Suisse bankacılarına yönelik “kırmızı çizgi listesi” hazırladığı ortaya çıktı.

Financial Times’ın haberine göre UBS, Credit Suisse bankacılarına yüksek riskli ülkelerden yeni müşteri sağlama ve kompleks finansal ürünlerin satışı gibi konularda yasak getirmeyi planlıyor.

Buna göre Credit Suisse bankacıları, kara para aklama riskine karşı önlem olarak, Libya, Rusya, Sudan ve Venezuela’nın da aralarında olduğu yüksek riskli ülkelerden yeni müşterilerle temas kuramayacak.

Karmaşık finansal ürünlerin satışı da UBS yöneticilerinin onayına tabi olacak. FT haberinde birçoğu operasyonel işleyişe dair olan 23 kırmızı çizgi Credit Suisse yöneticilerine uygulanacak.

3,3 milyar dolara devralındı

UBS Group AG, Credit Suisse Group AG'nin kurtarılmasından kaynaklanabilecek 9 milyar İsviçre frangı (9,9 milyar dolar) zararı karşılamak için İsviçre hükümetiyle bir anlaşma imzalayarak, tarihi devralmayı anlaşmasının önündeki büyük bir engeli ortadan kaldırdı.

İsviçre hükümeti tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, banka ile hükümet arasında 9 Haziran'da imzalanan anlaşma iki bankanın birleşik varlıklarının yüzde 3’üne karşılık gelen Credit Suisse’e ait spesifik varlıkları barındıran bir portföyü kapsayacak.

Bu anlaşma, Mart ayında Credit Suisse iflasa sürüklenirken hükümetin aracılık ettiği 3,3 milyar dolarlık devralmanın önündeki son engellerden biri ortadan kalkmış oldu.

UBS, tasfiye etmeyi veya satmayı planladığı bir dizi Credit Suisse varlığından kaynaklanabilecek tahmin edilmesi zor kayıplardan koruma konusunda ısrarcı olmuştu.