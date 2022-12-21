CVK’dan gastronomiye 5 milyon dolarlık yatırım

MAHİZER markasıyla Anadolu’nun zengin tatlılarını eşsiz kalite ve emsalsiz bir lezzetle dünyayla buluşturacaklarını belirten CVK Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, gastronomi yatırımının aile geçmişlerine ve ülkelerine ahde vefa olduğunun da altını çizdi. Gastronomi yatırımlarının temelinde Türkiye’nin zenginliğinin sunulması ve dünyayla buluşması olduğunun altını çizen CVK ailesi, ilk aşamada 5 milyon dolarlık bir yatırımda bulunuyor.

“Mahizer” ismiyle Anadolu’nun zengin tatlı birikimini sunacaklarını ve aile geleneklerinde gastronominin önemli yer tuttuğunu belirten CVK Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çevik, gastronomi alanına giriş yapmanın bir ahde vefa olduğunu belirtiyor. Çevik, ayrıca 2023’ün ilk aşamasında İstanbul’da 11 şube açılışı gerçekleştireceklerini dile getirdi. 6 yıllık bir Ar-Ge döneminin sonucunda Mahizer markasının ortaya çıktığını, ustaları yetiştiren büyük ustalarla çalıştıklarını, her aşamada en kaliteli ve doğrudan yöresinden temin edilen malzemeyle üretim yaptıklarının altını çizen Çevik, ‘’Baklavadan lokuma, sütlü tatlıdan katmere kadar çok çeşitli menüye sahibiz. Şu an menümüzde 79 çeşit tatlımız var. Çok özel reçeteler kullanıyoruz, 20 çeşit baklava, 7 çeşit katmer kadayıf, 5 çeşit trileçe, 17 çeşit muhallebi ve 13 çeşit pastaya sahibiz. Çeşitlerimizden spesiyal tabaklar da oluşturduk’’ diye konuştu.

“Bu topraklara borcumuz var”

Gastronomiye ilgisinin hep çok yüksek olduğunu vurgulayan Hüseyin Çevik kendilerini yetiştiren ülkeye borçları olduğunu, bu borcu da ona en iyi şekilde hizmet ederek, saygınlıkla temsil edilmesine çaba harcayarak ödeyebileceklerini dile getirdi. Çevik, Bu noktadan hareketle amaçlarının kadim Anadolu coğrafyasının eşsiz zenginliğini tüm dünyaya göstermek olduğunun altını çizdi.