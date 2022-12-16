Delphi Technologies, şanzıman yağı ürünlerini ‘D’ markasıyla tanıttı

BorgWarner çatısı altında, otomotiv üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, müşterilerine sunduğu ürünleri çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda D markalı ürün ailesi 4 adet yeni şanzıman yağı ile zenginleşti. Delphi Technologies, zenginleşen ürün portföyü ile sunduğu üstün hizmet kalitesini bir adım ileriye taşımayı hedeflerken, rakiplerinin bir adım önünde olma geleneğini sürdürüyor.

Aşınmaya karşı yüksek performans

Bir şanzımanın uzun ömürlü olması için aşınmaya karşı yüksek performanslı şanzıman yağlarının önemi oldukça kritik. D şanzıman yağı serisinin yeni üyeleri yüksek dayanıklılık ve aşınmaya karşı gösterdiği yüksek performansla dikkat çekiyor. Delphi Technologies’in yeni şanzıman yağları, aşınmaya karşı yüksek performanslarının yanı sıra, paslanma ve korozyona karşı da hassas sistem elemanlarının ömrünü uzatıyor. Bunların yanında uzun transmisyon ömrü sağlıyor ve transmisyon verimliliğini artırıyor. D şanzıman yağı serisinin yeni üyeleri tüm sızdırmazlık elemanlarıyla da uyumlu.

D ATF Dexron II

OEM tarafından talep edilen performans gerekliliklerinin olduğu pek çok araç tipinin otomatik şanzıman ve hidrolik direksiyon ünitelerinde kullanılabilen otomatik şanzıman yağı olan D ATF Dexron II, bazı özel uygulamalarda hidrolik sıvısı olarak da kullanılabiliyor.

D ATF Dexron III

Şanzıman yağı ailesinin yeni üyelerinden D ATF Dexron III, GM Dexron III spesifikasyonunu karşılayan üstün performanslı otomatik transmisyon yağı olmasıyla öne çıkıyor. Binek araçların ve ağır vasıtaların otomatik şanzıman ve transmisyonlarında, direksiyon dişlilerinde ve önerildiği takdirde hidrolik sisteme sahip mekanizmalarda kullanılabiliyor.

D ATF Dexron VI

D ATF Dexron VI, binek ve hafif ticari araçlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş Dexron VI şartnamesine uygun, yüksek kaliteli tam sentetik otomatik şanzıman yağıdır. 2006 ve daha sonrası GM markalı binek ve ticari araçlarda kullanılan AT ve Hydramatik tip yeni GM 6 ileri otomatik şanzımanlarda, araçların garanti süresi boyunca veya garanti süresi bittikten sonra da servis dolumu olarak güvenle kullanılırken ayrıca daha önceki nesil Dexron ürünlerinin tavsiye edildiği yerlerde kullanım için uygundur. Direksiyon sıvısı olarak da kullanılabiliyor.

D CVT

Zorlu OEM gereksinimlerine göre geliştirilen, kalitesini laboratuvar ve saha testlerinde göstermiş çok çeşitli binek otomobillerin yüksek performanslı sürekli değişken şanzıman yağı olan D CVT, özel olarak tamburlu varyatör sistemleri için geliştirildi. Tasarım özellikleri sayesinde ağır çalışma şartlarında kullanılabiliyor. Kayış-kasnak çifti yanı sıra ıslak debriyajlar için optimum sürtünme önleyici özelliklere sahip. Uzun servis ömrü sağlar bunun yanında yüksek viskozite indeksi ve düşük sıcaklık akışkanlığına sahip.