Delphi'de üst düzey atama

16 Nisan 2018

Otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies’de daha önce Satış Sonrası Türkiye, Kafkasya ve Bulgaristan Ülke Direktörü olarak görev yapan Reşat Dumanoğlu, 2018 itibariyle Türkiye, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü görevine atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dumanoğlu, yeni görevinde Delphi’nin ilgili bölgelerdeki büyümesini destekleyecek en iyi stratejilerin kurgulanması ve geliştirilmesi görevlerinden sorumlu olacak. Dumanoğlu, İngiltere merkezli olan Delphi'nin satış sonrası organizasyonunda Türkiye dahil olmak üzere Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika’da toplam 67 ülkeyi yönetecek. Yaklaşık 20 yıldır Delphi'de görev yapan Dumanoğlu, yeni görevinde Delphi’nin ilgili bölgelerdeki büyümesini destekleyecek en iyi stratejilerin kurgulanması ve geliştirilmesi görevlerinden sorumlu olacak. Dumanoğlu, görevini şirket merkezi olan İngiltere’de görev yapan Satış Sonrası EMEA Başkan Yardımcısı Jean-François Bouveyron’a bağlı olarak yürütecek.

Delphi’de daha önce üretim kanalında, farklı görev ve fonksiyonlarda yöneticilik yapan Reşat Dumanoğlu, 2014 yılında Satış Sonrası Ülke Direktörü olarak atandı. O dönemde sorumlu olduğu bölge yalnızca Türkiye ile sınırlıydı. 2015 yılında buna Bulgaristan ve üç Kafkas ülkesi olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan eklendi. Evli ve bir çocuk babası olan Dumanoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde lisans üstü çalışması yanı sıra farklı şirketler ve organizasyonlarda satış, insan kaynakları ve finans alanlarında çeşitli düzeylerde görev yapan Dumanoğlu, 20 yılı aşkın otomotiv sektörü tecrübesine sahip.