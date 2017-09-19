Demir çelik devlerine ceza yok

19 Eylül 2017

Rekabet Kurulu, Kardemir Karabük Demir Çelik'in de aralarında yer aldığı 5 firma hakkında yürütülen soruşturmada, idari para cezası verilmesine gerek görmedi.

Rekabet Kurumu'ndan yayımlanan duyuruya göre, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri AŞ, Çelsantaş Çelik Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yolbulanlar Nakliyat ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Buna göre, söz konusu firmaların, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile soruşturma raporu değerlendirildi. Rekabet Kurulu toplantısında, söz konusu firmaların, söz konusu kanunun ilgili maddelerini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Öte yandan, Kurul, Yolbulan, Güleç ve Yücel gruplarının Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde ortak kontrol tesis etmek suretiyle gerçekleştirdikleri devralma işlemine ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmemesi yönünde karar aldı.