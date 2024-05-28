Denizli ve Tuzla’da üretilen yangın güvenliği yüksek kablolar dünyanın 50 ülkesine ihraç ediliyor

Nexans Türkiye, Ankara Hilton Otel'de düzenlediği etkinlikle, yenilikçi solar çözümleri ve yangın güvenliği yüksek kablo gruplarını iş ortakları ve müşterilerine tanıttı. Etkinlikte bir araya gelen enerji sektörünün liderleri, yenilenebilir enerji odağında Türkiye'nin orta dönem enerji stratejilerini tartıştı.

Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, etkinlikte yaptığı konuşmada, enerji sektöründeki dönüşümün hızını vurgulayarak şunları dile getirdi: 'Enerji ihtiyacının hızla arttığı bir dönemdeyiz. 2030'a kadar dünya enerji talebinin %20 artması bekleniyor ve bu artışın %80'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Bu, Türkiye için büyük bir fırsat ve önemli bir dönüşüm süreci anlamına geliyor. Ülkemizin enerji bağımsızlığına odaklanması gerekiyor. Bunun için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermemiz gerekiyor.

41 ülkede 95 fabrika

Tüm dünyada elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük eden Nexans, 2023 yılını 7.8 milyar euro ciro elde ederek büyük bir başarıyla tamamladı. Şirket, dünya genelinde 28.500 çalışanıyla 41 ülkede 95 fabrika ile elektrifikasyon alanında çözümler sunuyor.

Denizli ve Tuzla’da üretilen ürünler dünyanın 50 ülkesine ihraç ediliyor

Nexans Türkiye, Denizli ve Tuzla'daki fabrikalarında solar panel kabloları ve yangın güvenliği yüksek kablolar üretiyor. Bu ürünler, Türkiye iç pazarının yanı sıra dünyanın 50 ülkesine ihraç ediliyor. Geçen yıl 128 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiren Nexans Türkiye, EN 50575 uluslararası yapı malzemeleri yönetmeliğine uygun olarak ürettiği ürünleri dünya çapında çeşitli kritik projelerde kullanıyor.

Türkiye’de kablo üretim sektörünün gücünden bahseden Kurtiş, “Türkiye, kablo üreticiliği konusunda oldukça başarılı bir ülkedir. Nexans Türkiye olarak, Denizli ve Tuzla’da ürettiğimiz yüksek teknolojiye sahip ürünleri dünya genelinde ihraç ederek bu başarıya katkıda bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.